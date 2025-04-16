Özel’den kurultay soruşturmasına tepki: Şu kadar endişemiz yok

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CHP Lideri Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Adalet Bakanlığı ile DEM heyetinin atılacak yasal adımlar için bir araya geleceği duyuruldu. Elbette sadece heyetler ve bakanlıklar üzerinden gitmemelidir. Ancak bu görüşme eğer Meclis’e bir zemin yaratacaksa yapılmalıdır. Biz ‘yasal düzenleme’, biz ‘Meclis’, biz ‘kanun’ dediğimizde bize ‘Terörsüz Türkiye niye demiyorsun?’... Biz ‘Kürt meselesi demokratik yollardan çözülmelidir’ dediğimizde, ‘Kürt meselesi yoktur. Sadece terör sorunu vardır’ diyenlerin, şimdi işin ayakları suya girdiğinde artık yavaş yavaş yasal düzenlemeleri, kanuni değişiklikleri konuşmaya başladıklarını görüyoruz. Biz Terörsüz Türkiye’ye destek oluruz. Ama soruyorum Sayın Bahçeli; sandıksız Türkiye istiyorlar. Sen ona destek mi oluyorsun, yoksa gelip demokrasinin yanında mı duruyorsun? Bunu bir söyle görelim bakalım.

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KANIT DEDİKLERİ ÇÜRÜDÜ

Kanıt dedikleri her şey çürüdü. Arkadaşlarımızı cezaevlerinden dağıtıp, gittikleri yerlerde özel ziyaretler yapıp, ‘Bak sen diğerlerinden farklısın, şu ifadeyi kabul et, sen çık, bunlar yatsın’.. Böyle bir psikolojik mücadele var. İnsanların ahlakını çocukları üzerinden satın almaya, yönlendirmeye, değiştirmeye çalışıyorlar. Bu operasyonun adı ‘Kişi kendinden bilir işi operasyonu’dur.

45 MİLYAR DOLAR YAKTILAR

19 Mart darbesinin maliyeti, 45 milyar dolar rezerv yakıldı. Borsada 31.5 milyar dolar zarar yazıldı. ‘En düşük emekli aylığını asgari ücrete çıkarın’ demiştik. ‘100 milyar lira lazım’ dediler. 17 katını Ekrem İmamoğlu korkusu için yaktılar.”

ÖZEL, ERDOĞAN’A TAZMİNAT ÖDEYECEK

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Lideri Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 26 Nisan 2022 tarihindeki konuşması nedeniyle 75 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini duyurdu: “Çağlayan Adliyesi’nin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle Özgür Özel aleyhine Ankara BAM 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir.” m DHA