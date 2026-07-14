×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özel’den kurultay hamlesi... Çağrı heyeti isteyecek

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#CHP#Mutlak Butlan
Özel’den kurultay hamlesi... Çağrı heyeti isteyecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 07:00

MYK’sını toplayan Özel’den kurultay hamlesi geldi. Özel ekibi, olağanüstü kurultay için 3 kişilik çağrı heyeti görevlendirilmesi talebiyle bugün yargıya başvuruyor.

Haberin Devamı

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Grup Başkanı Özgür Özel, dün TBMM’de MYK’sını topladı. Genel Merkez’e iletilen olağanüstü kurultay imzaları ile son günlerde daha sık gündeme gelen yeni parti tartışmalarının ağırlıklı değerlendirildiği toplantının ardından Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel ekibinin sözcüsü Zeynel Emre, “Farklı seçenekleri elbette tartışıyoruz. Halkımızı seçeneksiz bırakmamak, karar ne olursa olsun daha sonrasında da seçime girme yeterliliğini kaybetme riskine karşı birtakım hazırlıklar yapıyoruz” dedi.

MAHKEMEYE BAŞVURU BUGÜN

“Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz” diyen Emre, partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti görevlendirmesi için bugün sulh hukuk mahkemesine başvuracaklarını da söyledi. “Mutlak butlan” sürecini de değerlendiren Emre, 20 Temmuz tarihinde yargının adli tatile gireceğini hatırlatarak “Türkiye’nin bir hukuk devleti açısından yaşamasının, en azından nabzının attığının görülmesi açısından Yargıtay’dan hukuka uygun bir kararın Türkiye için, bizim yargı sistemimiz için, seçim sistemimiz için çıkacağını görmek, duymak isteriz. Ve bu kararın da bir an önce verilmesi gerektiğini, özellikle yargının adli tatile girmeden evvel verilmesinin elzem olduğunun altını bir kez daha çizelim” dedi. Mahkeme kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu yönetimi ise partiyi olağan kurultaya götürmek üzere takvim belirlediklerini açıklamış, kurultay takvimi için de eylül ayını işaret etmişti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#CHP#Mutlak Butlan

BAKMADAN GEÇME!