Özel’den kurultay hamlesi... Çağrı heyeti isteyecek

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Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Grup Başkanı Özgür Özel, dün TBMM’de MYK’sını topladı. Genel Merkez’e iletilen olağanüstü kurultay imzaları ile son günlerde daha sık gündeme gelen yeni parti tartışmalarının ağırlıklı değerlendirildiği toplantının ardından Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel ekibinin sözcüsü Zeynel Emre, “Farklı seçenekleri elbette tartışıyoruz. Halkımızı seçeneksiz bırakmamak, karar ne olursa olsun daha sonrasında da seçime girme yeterliliğini kaybetme riskine karşı birtakım hazırlıklar yapıyoruz” dedi.

MAHKEMEYE BAŞVURU BUGÜN

“Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz” diyen Emre, partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti görevlendirmesi için bugün sulh hukuk mahkemesine başvuracaklarını da söyledi. “Mutlak butlan” sürecini de değerlendiren Emre, 20 Temmuz tarihinde yargının adli tatile gireceğini hatırlatarak “Türkiye’nin bir hukuk devleti açısından yaşamasının, en azından nabzının attığının görülmesi açısından Yargıtay’dan hukuka uygun bir kararın Türkiye için, bizim yargı sistemimiz için, seçim sistemimiz için çıkacağını görmek, duymak isteriz. Ve bu kararın da bir an önce verilmesi gerektiğini, özellikle yargının adli tatile girmeden evvel verilmesinin elzem olduğunun altını bir kez daha çizelim” dedi. Mahkeme kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu yönetimi ise partiyi olağan kurultaya götürmek üzere takvim belirlediklerini açıklamış, kurultay takvimi için de eylül ayını işaret etmişti.