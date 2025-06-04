Özel’den ‘kurultay davası’ çıkışı: Kayyuma da kimseye de teslim etmeyiz

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Partisinin dünkü Meclis grubunda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davasıyla ilgili sert tepki gösterdi. İsim vermeden yaptığı bu çıkış, kurultayın “mutlak butlan” kararıyla iptal edilmesi halinde partinin yönetimine gelebileceği konuşulan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na da mesaj olarak yorumlanan Özel, özetle şunları söyledi:



2 MİLYON ÜYEMİZ ALNINI KARIŞLAR



“19 Mart’ta yaşadığımız hiç şüphesiz bir darbe. Daha önceki darbelerden hiçbir farkı yok. Biz 19 Mart’ın içinde bulunduğu haftaya İstanbul Barosu’na kayyum, İBB’ye kayyum, CHP’ye kayyum diye geldik. İBB kayyumunu yedi gün, yedi gece Saraçhane’deki yüce yürekli, cesur, genciyle yaşlısıyla aslan gibi milyonlar püskürttü. Biz de olağanüstü kongre yaparak CHP’ye hazırladıkları kayyum planını püskürttük. Şimdi aynı darbe planını bu ayın sonunda CHP ile ilgili açılmış bir davada kayyum olmadı, başka yöntemlerle partinin başından bizi uzaklaştırma planlarını gece gündüz konuşuyorlar. CHP grubuyla, Parti Meclisi’yle, 81 il başkanımızla, 973 ilçe başkanımız, 2 milyon üyemizle buradayız. Hodri meydan. Atatürk’ün partisini ne kayyuma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Biz buradayız kardeşim. Hodri meydan. Bir önceki kayyum karşı kafede oturuyordu, 5’e 20 kala nasıl yolladıysak, Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta. Biz buradayız, partimizin başındayız. 47 yıl sonra birinci partiyiz, Erdoğan’ın hedefiyiz, dosta düşmana söylüyoruz ki teslim olmayız. Biz kazanacağız, Erdoğan gidecek, CHP kalacak.”



‘İFTİRA ATAN AKTAŞ’



Arkadaşlarımıza iftira atanı tanıyalım. Aziz İhsan Aktaş. Beş sayfalık ifadesi iki gün sürmüş. Bir de kabul edilmeyen ifadesi var. ‘Babacığım ben bu İstanbul’da AK Partili belediyelerin hepsine seçimde araba veririm, yardım yaparım. Dediler ki CHP’li belediye başkan adaylarına da yap, çünkü seçimi bunlar kazanacak. Sonra AK Parti’ye yardım ediyordun diye bu ihaleleri sana vermezler. Ben de diyor AK Parti’ye beş yapıyorsam, bunlara da bir yaptım, iki yaptım.’ İfade bu. ‘Bu ifadeyi alamayız, sakıncalı’ diyorlar.



‘KOÇ’ HESABI



2002’de en düşük emekli maaşını çeken emekli gidiyor ve iki kurbanlık koçu alıp geliyordu. Aylık 257 lira, koç 140 liraydı. Bugün en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira, kurbanlık koç 25 bin lira.