Özel’den kurultay davası çıkışı: Hiç kimse bizi tutamaz

Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN ÖZLEDİĞİ MASA

“Saadet Partisi’nin düzenlediği iftara katıldık. Her konuşan ‘Türkiye’nin özlediği bu güzel masa’ dedi. Ama iktidar öyle zor bir durumda ki meydanlardan korkuyor, karşımıza çıkmaktan korkuyor. En sonunda muhalefetin iftar sofrasından korkar olmuşlar. Köşe yazarları yazıyor ki ‘Altılı masayı gördüm. Yok üstünde şu vardı, altında bu vardı’... O masada Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanvekili’nin olduğunu dahi göremeyip bir iftar masasından husumet çıkarmaya çalışanlara sözüm şudur. Vallahi de billahi de o masada kardeşliği görenler kazanacak.

KÖPRÜLER BEDAVA OLACAK

(Köprülerin satılacağ iddiası) Şimdi milli parklara göz dikmişler. Ankara Soğuksu, Uludağ, Bolu Abant, Trabzon Altındere Milli Parkları hedefte. 49 ve 99 yıllığına kiralamak için kanun teklifi getirmişler. Buradan alacaklılara söylüyorum, alacaklara. Hepsini geri alacağız. Önce bu geçiş garantisi falan yaptıkları köprüleri, otoyolları bir güzel milletin malı haline getireceğiz Allah’ın izniyle. Alacağız elimize balyozu, otobanlardaki gişeleri kıracağız. Almanya’da otobanda gişe mi var? Milletin köprüsü millete bedava olacak.

DİPLOMA TARTIŞMASI

‘Diplomasız Erdoğan’ sloganına ben de bir yerde iştirak etmişim. Erdoğan buna dava açtı. (Mahkemede) Cumhurbaşkanı’nın avukatları, ‘Efendim bunlar, müvekkilimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması olmadığını söylüyor.’ Benimki de diyor ki ‘Var mı? Varsa dosyaya sunun.’ Hâkim, ‘Ne diyorsunuz?’ diyor. Bunlar diyor ki ‘Diplomamız vardır. Çünkü Cumhurbaşkanı için diploma lazımdır’. Hâkim de diyor ki ‘Sayın Erdoğan’ın diplomasının dosyaya sunulmasına’. Bunlar diyor ki ‘Hayır. Sunmak zorunda değiliz’. ‘Hâkimin konuya ilişkin şahsi bir şüphe ve merakının olduğunu, dolayısıyla tarafsız olmadığını’ belirterek hâkimin reddini istiyorlar.

KURULTAY DAVASI ÇIKIŞI

(Kurultay davası) Bizimle siyasi rekabet edemeyecek olanlar yargı kumpaslarıyla saldırıyorlar. Hepimiz birbirimizin şahidiyiz. Karnımızı ağrıtacak bir şey yemedik. Asla. Bunlar nerede bir meczup, nerede bir deli, nerede bir manyak, nerede bir şuursuz, nerede bir hırsız, nerede bir tacizci getiriyorlar. ‘Duydum.’ ‘Kimden duydun?’ ‘Unuttum.’ ‘Gördüm.’ ‘Nerede gördün?’ ‘Kendim görmedim, görenden duydum.’ Bizim avukatlar diyor ki ‘Karara gidiyor, beraat, bitti.’ O vıcık vıcık meczubun pısırık avukatı diyor ki ‘Bir dakika, bir dakika.’ ‘Bunu İstanbul’daki İmamoğlu’nun yargılandığı mahkemeye yollayın, birleşsin.’ Şu kadarını söyleyeceğim. Kimse ama kimse ‘Bu iktidar yürüyüşümüze bunlar mani mi olacak, partinin davasında bir şey mi olacak, yok butlan mı olacak, şutlan mı olacak?’ İlk gün dediğimi diyorum. Aklı başında hiçbir CHP’li bu meczuplarla ilgilenmesin. İktidar yürüyüşümüzle ilgilenin. Hiç kimse bizi tutamaz.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuşurken vergilerin yüzde olarak değerlendirildiği dövizi gösterdi.