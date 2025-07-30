Özel’den komisyon şartı: Eşit temsil uzlaşıyla karar

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Meclis’te katıldığı CHP Tokat Senatörü Metin Somuncu’nun cenaze töreninin ardından gazetecilerin soruları üzerine özetle şunları söyledi:

“Komisyon eşit temsille oluşmalı, yani bütün partiler eşit temsil edilmeli. Ne olacak o zaman? Birinin dediği olmayacak, uzlaşıyla çıkacak kararlar. Eşit temsil değilse, o zaman mutlaka nitelikli çoğunlukla karar almalı diyoruz. Komisyonun beşte üçü ya da üçte ikisinin alacağı kararla kanunlar kabul edilmeli, çıkarılması istenen kanunlar Meclis’e tavsiye edilmeli diyoruz. Şimdi Sayın Meclis Başkanı’nın istediği rakamlarda gördünüz, eşitlik yok. AK Parti artı MHP istediğini yapıyorsa, bize hiç ihtiyaç yoksa, böyle bakıyorlarsa ne işimiz var orada? Ancak nitelikli çoğunlukla karar alınacağı söylendiğinde ve ilk toplantıda bununla ilgili kararlar alındığında o zaman CHP bu komisyonda yer alır.

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OLMADIĞIMIZDA KORKULSUN

Yalnız CHP’nin bu komisyonda yer alması, ne Tayyip Erdoğan’ın böyle tuhaf beklentilerine, yok işte geçmişteki bilmem neyin kefaleti, mefaleti. Böyle sulandırmalar için değil. Türkiye’nin en önemli meselesi; terör bitecek, şehit cenazeleri gelmeyecek, analar ağlamayacak, oraya harcanan para da iktidarımızda teröre harcanmayacak; yoksullukla mücadeleye, kalkınmaya harcanacak, biz bunun için bir yerde olacaksak oluruz. Bu komisyon anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz. Çünkü anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz. Bu komisyon hukuk, hakkaniyet, demokrasi, barış üretecekse bu komisyonun dışında kalınamaz. Neden kalınamaz? Millet, vekilini ‘Git, çalış’ diye yolluyor, ‘Ben yapmam’ diyemezsin. CHP’nin olduğu komisyondan değil, olmadığı komisyondan korksun herkes. CHP, Cumhuriyet’i tartışacak bir yerde olmaz, demokratikleşme olacaksa orada olur.”

DEMİRTAŞ VE İMAMOĞLU HATIRLATMASI

Özel, cezaevlerindeki başkanları hatırlattı: “Bugün Türkiye’nin en büyük sorunu demokratikleşme, adil yargılanma meselesi. Cezaevlerinde suçsuz duran birçok kişinin tahliyesi söz konusu. Bir yandan bu süreçte başka tahliyeler gelecek. ‘Onlar bir yandan olsun, sonra öbür tarafta başkaları siyasi sebeplerle içeride dursun.’ Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ne Figen Yüksekdağ, ne Selahattin Demirtaş, ne Ekrem İmamoğlu, ne Ahmet Özer ne de suçsuz, günahsız bürokratlarımız sırf bir suçun parçasıymış gibi durabilir. Bunların konuşulacağı, çözüleceği, meselenin ilerleyeceği bir komisyonda oluruz. İlerlemiyor mu? Önce ilerletmeye çalışırız. Yok, geri mi gitmek istiyorlar? Olmayız. Katoliklik nikâhı var sanki. Yanlış işler konuşacaklar, doğru işler yapmayacaklar, o komisyonda bindiğimiz gibi ineriz.”

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YANGINLARA MÜDAHALEDE BELEDİYENİN YETKİSİ YOK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın orman yangınlarıyla mücadelede büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna ilişkin sözleri üzerine CHP Lideri şöyle dedi: “Yetkileri yok. Bazen ‘Yetkiniz yok, gelmeyin’ bile dedikleri oluyordu, geçmişte. Mesela büyükşehirlerin hava aracı bulundurma yetkisi de yok ellerinde artık. İstanbul, Ankara Büyükşehir’in geçmişte elinde olan helikopterleri satıldı. 2 binin üzerinde itfaiye eri alımı ile ilgili bir imza atmadıkları için alamadık bu sene. Şimdi onlar her yerde olacaktı. Bu konuda milleti de arkamıza alarak seferberliğe ihtiyaç var.”