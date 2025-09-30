Özel’den ‘Komisyon’ eleştirisi: Zamana yayılmasın

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sabah TV100’de canlı yayınınlanan programa katılıp gündeme ilişkin soruları yanıtlarken özetle şunları söyledi:



“(Terörsüz Türkiye süreci ve Meclis Komisyonu) Şimdi tabii Suriye’de bir takım gelişmeler olunca bu komisyonun önce kurulması geciktirildi, şimdi de zamana yayan, sadece dinleyen, harekete geçmeyen bir pozisyonu var. Oysa önümüzde Türkiye’yi demokratikleştirecek koca bir liste var. Bu listenin en başında hangi görüşten olursa olsun hasta ve tutuklu hükümlüler var, bu insanlarla ilgili hızlı bir düzenleme yapılması lazım. Ardından kayyumla ilgili düzenleme gerek. Bunlar niye Suriye’yi bekliyor, bizimle ilgili meseleler. İnfaz rejimi, dünya kadar cezaevlerinde yeni infaz düzenlemesi bekleyen insan var, bu konuda çalışma yapılması lazım. Hepsinin hızla düzenlenebilecek maddeleri var.

FIRSAT KAÇARSA

Biz artık Meclis’in de açılmasıyla birlikte hızlı şekilde belli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da CHP en aktif katkıyı vermeye devam edecek. Orada bir zamana yayma ve geciktirme mevzusu var. O konunun kendisi de iktidar tarafından izaha muhtaç. Sonuçta bu fırsat kaçarsa bir daha ne zaman gelecek belli değil.”

İMAMOĞLU VE YAVAŞ

ARAMIZDAN SU SIZMIYOR

Özel, cumhurbaşkanlığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isminin ‘güçlü bir aday’ olarak geçtiği yorumu üzerine şunları söyledi: “Aday belirlemede dedik ki ‘ bütün üyelere soralım.’ Mansur Bey dedi ki ‘Ben ön seçime girmeyeyim.’ Bugüne kadar bizi güçlü getiren de birimiz hapiste, birimiz otobüsün üstünde, birimiz Ankara Büyükşehir’de, üçümüzün arasından su sızmamasıdır. Ben, Mansur Bey’i bir yedek aday pozisyonuna sokamam. Aday değişecekse biz yine 2 milyon üyemiz, hatta artık 15 milyon karar vermiş, milletimizle kararlaştırırız. Mansur Bey kuvvetli bir seçenektir ama kendisi işine odaklı. ”