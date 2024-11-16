Özel’den KKTC’de 41. yıl temasları

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KKTC’nin 41’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları için Lefkoşa’ya giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tebrik kabulünde, Lefkoşa Atatürk Anıtı Töreni’nde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmi geçit töreninde yer aldı. CHP Lideri, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Özel, Tatar ile görüşmesinde “Bizim temel hedefimiz AB’dir. CHP’nin hızla yürüyeceği bu hedefin sonunda Kuzey Kıbrıs’ı bir yerde bırakarak hiçbir yere girmeyiz. Ve bütün sorunların da en adilane çözümünün AB’nin ortaklaştığı hukukun üstünlüğü, seyahat özgürlüğü, vizesiz dolaşım gibi Kıbrıs’ın da Türkiye’nin de gençlerinin de işadamının da öğrencisinin de sporcusunun da bütün sorunlarının çözüleceği yarını CHP, en geç 10 yıl içinde tahayyül etmektedir. O zamana kadar da KKTC’yi kim yönetiyorsa, kim iktidardaysa, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan herkesin iradesi neyse o iradenin arkasında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Özgür Özel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı da parti genel merkezinde ziyaret etti.

CHP: VATANDAŞIN FAİZ YÜKÜ ARTTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu yılın ilk 9 ayında vatandaşın yaptığı faiz ödemelerinin geçen yıla göre yüzde 200’e yakın artarak 605.9 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Bulut, şöyle dedi: “Vatandaşlar bireysel kredi ve kredi kartı borçları için 2021 yılında bankalara 118.5 milyar lira faiz ödemişti. Bu tutar 2022 yılında 186 milyara, 2023 yılında da 378 milyara yükselmişti. 2024 yılında 810 milyar lirayı bulması bekleniyor. Bu yılın ilk dokuz ayında vatandaşların bankalara yaptığı 605.9 milyar liralık ödemenin 365.3 milyar lirası bireysel kredi, 240.6 milyar lirası kredi kartı borçları.”