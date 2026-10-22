Özel'den Kışlalı’ya çiçek

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Buradaki törende yapılan konuşmaların ardından siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar Kışlalı Anıtı’na yürüdü. Özel, beraberindekilerle birlikte Kışlalı Anıtı’na çiçek bıraktı. Özel, anma töreninde yaptığı konuşmada merhum Başbakan Bülent Ecevit’in, yazılarından fark edip sonra da tanıştığı Kışlalı’yı önce milletvekili sonra da 37 yaşında Kültür Bakanı yaptığını hatırlatarak, “Siyasetin yukarıdan aşağıya bastırarak, dayatarak kendi kararları, kendi pazarlıklarıyla değil de aşağıdan yukarıya rıza üreterek yapıldığında ancak böyle büyük başarıların elde edilebildiğini herhalde hatırlamak, özümsemek önemli” dedi.