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Özel'den Kışlalı’ya çiçek

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#Ahmet Taner Kışlalı#YENİ Parti#Özgür Özel
Özelden Kışlalı’ya çiçek
Günsu Özmen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 07:00

YENİ Parti Lideri Özgür Özel, gazeteci-yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın ölümünün 27’nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı. Anma töreni, Ahmet Taner Kışlalı’nın evinin önünde başladı.

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Buradaki törende yapılan konuşmaların ardından siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar Kışlalı Anıtı’na yürüdü. Özel, beraberindekilerle birlikte Kışlalı Anıtı’na çiçek bıraktı. Özel, anma töreninde yaptığı konuşmada merhum Başbakan Bülent Ecevit’in, yazılarından fark edip sonra da tanıştığı Kışlalı’yı önce milletvekili sonra da 37 yaşında Kültür Bakanı yaptığını hatırlatarak, “Siyasetin yukarıdan aşağıya bastırarak, dayatarak kendi kararları, kendi pazarlıklarıyla değil de aşağıdan yukarıya rıza üreterek yapıldığında ancak böyle büyük başarıların elde edilebildiğini herhalde hatırlamak, özümsemek önemli” dedi.  

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#Ahmet Taner Kışlalı#YENİ Parti#Özgür Özel

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