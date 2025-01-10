Özel’den kırmızı kart sürprizi

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Özgür Özel, dün Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış etkinliğinde özetle şöyle konuştu: “Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Erdoğan diyor ki yüksek fiyatların sorumlularını boykot edin. Bu çağrıyı sahipleniyorum. Enflasyon yüzde 80’ken TÜİK enflasyonu yüzde 40’ken, asgari ücretliyi yüzde 30’a, emekliyi yüzde 15’e razı etmeye çalışıp çorbayı kaynattırmayanlara karşı, bundan sonra protesto haktır.”

CEBİNİZDE KIRMIZI KART BULUNDURUN

Önceki açıklamasında saat 15.00’i işaret ederek “Büyük sürprizlerimiz olacak” diyen Özgür Özel, açılışta sürprizi de şöyle açıkladı: “31 Mart seçimlerinde, bugün iktidarı uyarmanın, sarı kart göstermenin zamanı demiştim. O gün sarı kart gösterdiniz Tayyip Bey anlamadı. Sizin sesinizi duydu mu? Peki bu verdiği maaşla, 14 bin 500 lirayla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. Hazır mısınız? Mersin’den başlıyoruz ve bütün Türkiye’deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Emekliler, Türkiye’nin dört bir yanında cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu düşük maaşları çektikçe, bu zulmü gördükçe, iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye hazır mısınız?”

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KUYUMCUDA ALTIN HESABI

-ÖZGÜR Özel, Mersin’de esnafı da ziyaret etti. Kuyumcuda eline hesap makinesi alarak altın hesabı yapan Özel, “Tayyip Bey’in en sevmediği görüntü. ‘Özgür Özel, eline bir hesap makinesi almış, kuyumcu kuyumcu gezip altın hesabı yapıyor’ diyor. Tayyip Bey ilk geldiğinde asgari ücretle yaklaşık 7 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün asgari ücretle 4.4 çeyrek altın alınabiliyor” dedi.