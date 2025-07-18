Özel’den ‘kırmızı çizgi’ vurgusu

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DEM Partili Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Özgür Erol’dan oluşan İmralı Heyeti dün CHP Genel Merkezi’ndeydi. CHP Lideri görüşmeye ilişkin bir açıklama yapmazken, Buldan ve Sancar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Buldan, “Sayın Özgür Özel’in barış meselesine başından beri sunmuş olduğu önemli katkılar var. Bu katkıların kıymetli olduğunu ifade ettik. Sayın Özel’in aynı derecede barış sürecine bundan sonraki süreçte de destek vereceğini en azından öğrenmiş olduk” dedi.

Sancar da “Meclis’in devreye girecek olması çok önemli. Barışın yerleşebilmesi toplumsallaşmayla mümkün. Toplumsallaşmanın en önemli araçları hukuksal güvenceler ve demokratik mekanizmalardır. Yarın (bugün) Meclis Başkanı, grup başkanvekillerini kahvaltıda toplantıya çağırdı. Komisyonla ilgili herhalde önerilerin mutabakata dönüşmesi beklentisiyle bir toplantı bu” diye konuştu. Buldan da kurulacak komisyondan beklentileri detaylıca değerlendirdiklerini vurguladı.

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CHP’YE SORUŞTURMALAR

Özel’in görüşmede partisinin “kırmızı çizgileri”ni hatırlatarak “eşzamanlı demokratikleşme adımları” vurgusu yaptığı bildirildi. Görüşmede Özel’in, Meclis’te kurulacak komisyona ilişkin kararlılığını ve samimiyetini ifade ederken, “her şartta” bu komisyonda yer almanın ve çalışmalara devam etmenin mümkün olmadığının da altını çizdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Özel, partisine yönelik soruşturmaları işaret ederek yargı eliyle siyasete yapılan tüm müdahalelerin de Kürt meselesini kapsayacak bir dizi demokratikleşme adımının da birlikte ve eşzamanlı olarak komisyonda ele alınması gerektiğini vurguladı.

‘KENT UZLAŞISI’

“Kent uzlaşısı” soruşturmasına da dikkat çeken Özel’in Kürtlerin belediye meclislerine girmesinin suç sayılmasının, geçmişte DEM Parti’de de görev yapmış meclis üyelerinin tutuklanmasının, CHP’li 2 belediyeye kayyum atanmasının bu süreçte kabul edilemez ve sürdürülemez olduğunu söylediği de öğrenildi. Konunun diğer muhataplara iletilmesinde görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

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İMRALI HEYETİ CHP’DE

DEMParti İmralı Heyeti dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet ile Özel’in görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından İmralı Heyeti basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Heyet önceki gün de MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti.

Özgür Özel, konuklarını genel merkezin giriş katına kadar uğurladı.