Özel’den Kılıçdaroğlu’na ‘sandık’ çağrısı

#CHP#Özgür Özel#Kemal Kılıçdaroğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 07:00

BAYRAMI memleketi Manisa’da geçirecek olan Özgür Özel’in genel başkanlık görevine son veren ‘mutlak butlan’ kararı sonrası dün öğlen İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda yapmayı planladığı mitinge valilik izin vermedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, valiliğin adres gösterdiği Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Özel, otobüsün üzerinden alanda toplanan binlerce kişiye seslenirken özetle şöyle dedi: Hepinize şunu söyleyeyim. Bugün CHP bir kez daha kapatılmış durumda. Eğer bir partiyi üyeleri, onun seçtiği delegeleri ve onların verdiği kararla seçilmiş yöneticileri yönetmiyorsa; bir partiyi rakip partinin genel başkanı kimi istiyorsa o yönetiyorsa, o siyasi parti fiilen kapanmıştır. CHP, iki parça haline gelmiştir. İki parçadan biri atanmış CHP’dir. Ve atanmış CHP polis baskınıyla ele geçirilen Genel Merkezimizdedir. Diğerleri ise seçilmiş CHP’dir ve işte bu meydandadır. Bu mesele CHP’nin bir iç meselesi değildir. İktidara koşan partiyi durdurmaktır.

BU İŞİN BİR ÇIKIŞI VAR

İzmir’den sesleniyorum Kemal Bey’e. Bu kalabalık insanların öfkesinden, günlerdir duyduklarımdan, yazılanlardan, en yakınlarının öfkesinden kimse mutluluk duyduğumu sanmasın. Bu işin bir çıkışı var. Madem ki hani hep diyoruz ya ‘delege, delege, delege.’ Benim Kemal Bey’e önerim şudur: Gelsin, bayramdan sonraki bir-iki hafta içindeki pazar günü. Nasıl ki ben Ekrem Başkan’ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey’e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Madem o delegeyi, bu delegeyi beğenmediniz; esas sahibine soralım ve 2 milyon CHP’li genel başkanı seçsin.

Eğer 2 milyon CHP’linin önüne sandığı koyarsanız, ben adayım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim ve ömrüm boyunca yanında gezeceğim. Bu partinin ayağa kalkmaya ihtiyacı var.

Kemal Bey, yıllarca yanınızda görev yaptık. Partiyi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Bu kötülüğü yapmayın. Partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın.”  

BU PARTİYİ KİMSEYE TESLİM ETMEYECEĞİM

ÖZEL, dün İzmir’den sonra Manisa’da CHP İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Partinin bina ve imkânlarının ellerinden alındığını belirten Özel, “Bu parti binalarda kurulmadı, binalardan yönetildiğinde yükselmedi. Bu parti, ne zaman bu binalardan çıktı, sokağa indi, o zaman birinci parti oldu. Bundan sonra birlikte olmaya, iktidar için mücadele etmeye, partimizi geri almaya ve ardından Türkiye’de iktidarı değiştirmeye kararlıyız. Manisalılar beni bilir; baş veririm, boyun eğmem. Kimseyi satmadım, satmayacağım. Bu partiyi de kimseye teslim etmeyeceğim” dedi.

