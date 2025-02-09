Özel’den Kılıçdaroğlu’na ihanet yanıtı: Hiç üzerime alınmadım

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Ankara Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32’nci Genel Kurulu’na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

YAŞANAN YARGI TERÖRÜ

CHP’li belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 58 çıktığını aktaran Özel, “Sayın Erdoğan da buna inanmamış, kendi ölçtürmüş. O da 61 bulmuş. Bunun üzerine bu sefer geçmişte mahkeme mahkeme gezdirip adaleti katlettiği seyyar giyotini İstanbul’a Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Gittiği günden beri saldırmadık kimse kalmadı. Bunun adı bazen baro başkanı, bazen belediye başkanı, bazen sanatçı, bazen CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı. Ama şöyle bir şey var; gitgide de kendince çemberi daraltarak, en son Ekrem İmamoğlu’nu da ifadeye çağırarak, kendince yargı terörü estiriyor orada. İstanbul’da yapılan yargı terörüdür” dedi.

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O FOTOĞRAF DEĞİŞMEZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla bugün 3’lü bir toplantı gerçekleştirecek olan Özel, “Bundan sonra da hep beraber ne yapabiliriz, onu konuşacağız. Bir şey değişmez; Ekrem Başkan’la Mansur Başkan’ın Türkiye’ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek, Türkiye’ye diz çöktürecekler. Bunun farkındayız” dedi. Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yola çıktığınız arkadaşlarınızın ihanet etmemesi gerekiyor size” sözlerine ilişkin, “Onları hiç üstüme alınmadım. Hiç etmedim çünkü” değerlendirmesinde bulundu.

BİR AN ÖNCE SANDIĞI KOYMAK İSTİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “Şu an erken seçim için tarih belli değil. Adaylar da konuşuluyor, diğer partiler hiç yokmuş gibi davranılıyor” sözlerini değerlendiren Özel, şöyle konuştu: “Sayın Dervişoğlu’nun açıklamaları, doğru zeminde yapılan doğru tartışmalardır. Ama şöyle bir gerçeklik var. 14 bin 500 lira maaş alan bir emekliye, ‘Erdoğan’ın aday olamayacağı seçim için 3 yıl daha bekleyeceğiz’ diyemiyorum. 22 bin lira asgari ücret verilmiş, 20 bin lira ev kirası olan bir asgari ücretliye, ‘Dur bekle, 3 sene daha sabret. Erdoğan’ın aday olma şansı yok’ demek istemiyorum. O yüzden sandığı bir an önce önümüze koymak istiyorum. Bunun da bir yan etkisi, bir semptomu veya kaçınılmaz bir sonucu olarak Erdoğan aday olabilir. Onun da adaylığından vallahi korkmuyoruz. Türkiye’nin birinci partisiyiz.”