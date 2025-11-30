Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Arınma cevabı

Haberin Devamı

CHP, kurultay iptal davasına önlem olarak hızlandırılmış takvimle yaptığı 3 günlük büyük kurultayının dünkü ikinci gününde genel başkan seçimini yaptı. Kurultay konuşmasında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir gazeteye verdiği röportajındaki “arınma” eleştirilerine sert tondan yanıt veren Özel, özetle şunları söyledi:

VEDA EDEMEYENLER...

“CHP’yi kapatmaya kalkanlar bilsin ki bizi çok yılanlar sokmaya çalıştı. Bunca saldırıyı, bunca haksızlığı neden yaşıyoruz? Müesses nizam kendi siyaset kurgusu bozulmasın istiyor. Bu kurguda da CHP’ye de bir yer tarif ediyor. ‘Bugünün müesses nizamı nedir?’ diye sorarsanız, AK Parti iktidarının 23 yılda kurduğu kara düzenin ta kendisidir. İşte biz, bu müesses nizamın çarkına çomak soktuk. ‘Ben devletim’ diyenlere milletin gücünü hatırlattık. ‘Kurultayı kazanamaz’ dediler, kazandık. ‘Yerel seçimleri kazanamazlar’ dediler, başardık. ‘Bunlar ittifak kuramaz’ dediler, Türkiye ittifakını kurduk. ‘Sokağa çıkmayın, partinizde oturun’ dediler, vallahi de oturmadık. ‘Oraya gideceksin, şuraya geleceksin’ dediler. Doğru bildiğimizden şaşmadık. İşte CHP hedefte ise sebebi budur. Verdiğimiz mücadele yeninin eskiye karşı mücadelesidir. Bu mücadele veda edemeyenlerle geleceğe yürüyenler arasındadır.

ESKİYE DÖNDÜREMEYECEK

CHP’de de özgüvensiz siyaset devri kapanmıştır. Artık yüzde 25 değiliz, yüzde 40’a uzanan bir seçmen kitlemiz var. Daha önce eli CHP’ye gitmeyenler artık bizimledir. Siz, bir gün eğer devleti milletin karşısına dikerseniz millet o zaman kendi tarafındadır. Devletle millet yarışırsa millet kazanır. Müesses nizamla mücadeleden dönüş yoktur. Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara da yer yoktur. Müesses nizamla işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapıda arayanlara yer yoktur. CHP arınacaksa işte bu anlayıştan aranacaktır. Bizi yüzde 25’e hapsetmek isteyenlerden, sokaklardan ve meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacaktır. Çünkü bu parti artık seçim gecesi ışıkları erkenden söndüren, üyelerinin gözyaşı döktüğü bir parti olmayacak. CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak.”

İMRALI KARARIMIZ YIKICI DEĞİL YAPICI

“Gelinen aşamada komisyon 18 toplantı yapmıştır. Ama hâlâ belediyelerde atadıkları kayyumlar bulunmakta, hâlâ Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan, kent uzlaşısı adı altında utanç davalarından insanlar hapis yatmakta, hâlâ seçilmiş siyasetçiler hapistedir. Hâlâ Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM kararları uygulanmamaktadır. Bunlar çözülmeden tüm meselenin ‘olmazsa olmaz’ denilerek İmralı’ya gitmeme noktasına sıkıştırılması doğru olmamıştır. Siyaset dayatmalarla değil, milletin rızasını alarak yapılır. O yüzden partimizin aldığı karar yıkıcı değil yapıcıdır.”

2 YILDA 4. KEZ GENEL BAŞKAN

Özgür Özel, dünkü büyük kurultayda siyaset tarihinde bir ilk olarak iki yıl içinde dördüncü kez genel başkan seçildi. Dünkü 39. Olağan Kurultay’da kullanılan 1333 geçerli oyun tamamını aldı. 24 oy da geçersiz sayıldı. Böylece, parti tarihinde bir genel başkanın aldığı en yüksek oyla seçilmiş oldu. Kurultayda Almanya Başbakan Yardımcısı, Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil’in mesajı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yapay zekâ ile hazırlanmış video mesajı izletildi.

A, B, Z PLANIMIZ İMAMOĞLU

“Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımız da B planımız da Z planımız da budur. Onunla mücadelenin meşru yolu sandıkta yarışmaktır. İmamoğlu’nu alt edeceksen millete güveneceksin, karşısına çıkacaksın. Yargı kollarına değil, teşkilatına güveneceksin. Ben örgütüme, milletime güveniyorum. Hodri meydan. Getirin sandığı, millet versin

kararı.”

SALONA EŞİYLE GELDİ

Özel, partisinin Ankara Spor Salonu’nda “Şimdi iktidar zamanı” sloganıyla düzenlediği 39’uncu Olağan Kurultayı’nda salona eşi Didem Özel ile birlikte geldi.