Özel’den Kartalkaya tepkisi: Ruhsatı veren belli

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CHP Lideri Özel, Ümit Özdağ’ın tutuklanması nedeniyle dün Zafer Partisi’ne ziyaretin ardından şu açıklamaları yaptı:

“(Kartalkaya’daki otel faciası) Ruhsatı veren belli, ruhsatı verenin denetlemesi gerektiği belli. Belediyenin ilçe sınırlarında dahi değil. Kaldı ki ilçe sınırında da olsa mücavir alan sınırlarında olmadıktan sonra, yani bir milli parka. Örneğin dün Kadirli Belediye Başkanı geldi anlatıyor. ‘Kadirli’deki milli parkta yangın çıktı, izinsiz giremedik’ diyor. Milli parka girmek izne tabi. Yangını söndürmeye gitmek bile iznine tabidir. ‘Sen oteli niye denetlemedin?’ Kardeşim 2007 yılında AK Parti Belediyesi bu otele uygunluk vermiş. Bu haline, daha bile kötü haline. 2019’a kadar da yönetmişsiniz, 12 yıl. 12 yıl neden denetlememiş? Sorarsan, yetkisinde değil. O günden sonra, 2019’dan sonra ilçemizde olmayan otel nasıl gideceksin denetleyeceksin? Yanındaki oteli kim denetlemiş? AK Partili il belediyeleri hangi oteli şehirlerinde, illerinde, ilçe belediyeleri sınırları dışındaki hangi oteli denetlemiş?”

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BİLİRKİŞİ RAPORUNU PAYLAŞTI

Özgür Özel, otel faciasına ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporu paylaşarak, “Belediyemizin adı geçmiyor” dedi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4. katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum. Başta ilgili iki bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum” dedi.

BAKAN TUNÇ: KORSAN RAPOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Özel’in bu paylaşımına “Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır” diyerek tepki gösterdi.

UĞUR MUMCU’YA 32’NCİ YIL KARANFİLLERİ

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Ankara’da aracına yerleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32’nci yıldönümünde yapılan törenle anıldı. Uğur Mumcu Sokak’ta evinin önünde gerçekleştirilen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Özel, Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özgür ve Özge Mumcu ile birlikte saldırının gerçekleştiği noktaya karanfil bırakıp mum yaktı. Törenin ardından vatandaşlar da, Mumcu’nun hayatını kaybettiği yerde mumlar yaktı, karanfillerle süsledi.

AĞAR BİLDİĞİNİ ANLATMALI

Özgür Özel anma töreninde, “Bir hukukçu ve gazeteci olarak o gün ne yazdıysa, bugün hepsinin doğru olduğunu ve haklı olduğunu, o gün alınmayan tedbirlerin bugün yaşananları birer birer bize yaşattığını hepimiz okuyoruz, görüyoruz, bizzat yaşıyoruz. Bugün tarihi bir fırsat elde var. Mahkeme nihayet başvuru üzerine Sayın Ağar’ın dinlenmesine karar verdi. Sayın Ağar’ın gelip bildiği her şeyi anlatması tarihi bir sorumluluğudur. Söylediği söz çok anlamlı, çok gizemli ve bir o kadar aydınlatılmaya muhtaçtır. Ümit ediyorum o tuğlanın çekildiği, derin devletin altında kaldığı, bir daha da bu ülkede demokrasi dışında hiçbir gücün egemen olamadığı bir Türkiye’yi gelecekte hep birlikte inşa edebiliriz” dedi.

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MUHALEFETE YARGI TACİZİ

Özel Zafer Partisi ziyaretinde muhalefete yönelik soruşturmaları şöyle eleştirdi: “Burada hedef Sayın Özdağ, tek başına Zafer Partisi değil. AK Parti’nin yanında olmayan, değirmenine su taşımayan, onlar için kürek çekmeyen, tökezlediklerinde koluna girmeyen herkes hedeftedir; herkes. Tarafsız olması gereken hakem, iki takım sahaya çıktığında takımlardan birinin formasını giyip çıkarsa ne hissederseniz, bugün Türkiye’de bu savcıların, bu hâkimlerin yaptıklarını gördüğümüzde bunu hissediyoruz. Cumhurbaşkanı’nın dün yaptığı konuşmayı hep birlikte tebessümle izledik. Bugün yargıyı kimin talimatlandırdığı, yargı mensuplarını kimin hoşuna giden karar verirse ödüllendirdiği, gitmeyen karar verdiğinde cezalandırdığını tüm milletimiz görüyor. Yapılan iş muhalefete yargı tacizidir. Kimsenin kimseyi tehdit ettiği yok. Hele hele aileyi karıştıran kimse yok. ‘Sizin evlatlarınızın dahi bu muameleyle karşılaşmaması için bu düzen değişecek’ lafında ne aile tehdidi var?”