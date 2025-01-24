Özel’den Kartalkaya soruları: En ağır cezayı alsınlar

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Sosyal medya hesabından yangınla ilgili paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “Yastayız, acımızı yaşıyoruz. CHP, sorumlular kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun; hakkaniyetli ve şeffaf bir soruşturmanın işletilmesinden ve sorumluların en ağır cezaları almasından taraftır. Bu kapsamda üzerimize düşen tüm katkıyı vermeye hazırız. En başından beri bu faciayı siyasi tartışmalardan uzak tutmaya çalıştık. Ancak maalesef aynı yaklaşımı iktidardan göremedik.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Şimdi, sorumluların ortaya çıkması için cevaplanması gereken sorular var:

1- Sömestr tatilinde tam kapasite çalışan kış turizmi bölgesinde neden bir itfaiye teşkilatı kurulmamıştır?

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2- Otel 2007 yılında, AK Partili belediyeden aldığı yangın yeterlilik belgesi ile bugüne kadar nasıl faaliyetini sürdürmüştür?

3- Mevzuata göre otellerin, 30 Nisan 2024 tarihine kadar Bakanlığa teslim etmesi gereken yangın yeterlilik belgelerinin süresine neden istisna getirilerek süre uzatımı yapılmıştır?

4- Aralık 2024’te Bolu Belediyemizden denetim talep edilmiş, belediyemiz otele uygunluk belgesi vermemiştir. Uygunluk belgesi hangi kurumdan alınmıştır?

5- Kültür ve Turizm Bakanı, otelin 2021 ve 2024’te denetimden geçtiğini, yangın yeterlilik belgesinin mevcut olduğunu söyledi. Bu belgeleri hangi kurum vermiştir?

Bu sorulara verilecek yanıtlar; sistemsizliğin, yetki karmaşasının ve denetimsizliğin bizi nasıl bir faciaya götürdüğünü ortaya çıkaracaktır.” (ANKARA)

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NDE BAŞKANVEKİLİ ŞİŞMAN OLDU

Rüşvet ve ihale usulsüzlüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yerine Beşiktaş Belediye Meclis üyesi Ömer Rasim Şişman, 29 üyenin katıldığı seçimde 26 oy alarak başkanvekili seçildi. Konuşmasında mücadeleye devam edeceklerini belirten Şişman, “Adaletsizlik üzerine kurulan bu düzeni tarihin çöplüğüne göndermek sorumluluklarımızdan bir tanesi. Rıza Başkan, emanetin emanetimizdir. Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” dedi. (Emin Mert KIRARSLAN / İSTANBUL)