Özel’den karikatür açıklaması: saygısızlığa da lince de izin vermem

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CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul’da ‘100 Karası -19 Mart Darbesinin 100’üncü Günü Toplantısı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Buradan vicdan sahibi muhafazakârlara, muhafazakâr camianın kanaat önderlerine, yazarına, çizerine, hatta karikatüristlerine sesleniyorum, dönün bir bakın. Ben baktığımda Gazze’de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Gökyüzünde tanışıyorlar. Orada Muhammed Gazze’de öldürülmüş, ismini Hazret-i Muhammed’den alan bir çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzeli’dir. Hazret-i Muhammed’e saygısızlığa izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek.”

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SARAÇHANE’DE MİTİNG

Özel ardından 30. ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde dün akşam yine Saraçhane’den seslendi: “Arkadaşlarımız belki zindandalar ama moralleri yüksek, motivasyonları yüksek, inanıyorlar. Haklıyız ve biz kazanacağız. 19 Mart’ta yaşadığımıza bir darbe demiştik. Ve tüm darbeler gibi bu darbenin de esas hedefinin milletin iradesi olduğunu söylemiştik. 19 Mart’ta, 550 milyar lira yolsuzluk var, İmamoğlu suç örgütüdür’ diye servis ettikleri haber, darbenin bildirisidir.”