Özel’den kamera ve jammer yanıtı: Polislerin görevidir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Alaattin Köseler, Ahmet Özer, Tayfun Kahraman, Selçuk Kozağaçlı, Mehmet Ali Çalışkan ve Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Ziyareti sonrasında açıklama yapan Özel, özetle şunları söyledi:

“Son olarak Ümit Özdağ’ın yanından ayrıldık. İddianamesini değerlendirdik. İddianamesi bomboş, elle tutulacak hiçbir yanı yok. Artık serbest kalmasını kendisi de bekliyor, biz de bekliyoruz, partisi de bekliyor. Ülkenin genel demokrasisi açısından da zaten çok büyük bir ayıbın ortadan kalkmasını savunuyoruz. Tüm partilerin genel başkanlarının hukuku, diğer genel başkanlara emanettir.

PAZARLIK İDDİALARI

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(Pazarlık iddiaları) Dün buraya geleceğimizi söylediğimiz andan itibaren ‘Efendim ikinci dalgadan CHP ürktü’, bak bak bak. ‘Pazarlık ediyorlar, tutuksuz yargılama karşılığında Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmamasını taahhüt edecekler.’ Değil Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun kendisi bile bu vakitten sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilemez. 15.5 milyon kişi vermiş o oyu ona. Ne ben ne bir başkası ne kendisi. Adayımız Ekrem İmamoğlu’dur.

OTEL GÖRÜNTÜLERİ

(Ekrem İmamoğlu’nun toplantısında kameraların bantlanması ve jammer kullanılması) Bir diğer husus, otel görüntüleri. Benim de koruma ekibim var, Tayyip Bey’in de koruma ekibi var, Ekrem Bey’in de koruma ekibi var. Bu koruma ekiplerinin aldığı bir eğitim var. Ben bir salona gireceksem, bir yerde toplantı yapacaksam, orada bir kamera varsa koruma ekibi gidip kamerayı kapatıyor. Aldığı eğitim gereği. Şimdi buradan söylüyorum. TRT’de habire kamera kapatılmış, köşe yazısına yazıyor ‘Kamera nasıl kapatılır?’ diye.

İÇİŞLERİ’NE SORAR MISINIZ

Lütfen İçişleri Bakanlığı muhabiri bir arkadaşım lütfen İçişleri Bakanı’nı arayıp ya da mikrofon tutup sorar mısınız? Bu devletin koruma eğitiminde VİP diye özetledikleri özel koruma kapsamındaki kişilerin girdikleri odada, otelde, toplantı yapacakları salonda varsa bir güvenlik kamerası, onun kapatılması, devletin memuru polislere tanımlanmış görevdir.

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O ÇANTA JAMMER ÇANTASI

Benim gireceğim salonda da kapatıyorlar, Tayyip Bey’in girdiği salonda da kapatıyorlar. ‘Efendim çanta varmış, içinde ne varmış?’ Bir de diyor ki, ‘Para varmış.’ Çantanın içinde jammer olduğunu dönün bütün programlarına bakın Ekrem İmamoğlu’nun, o çanta jammer çantası. Sinyal kesici var içinde ve bu sinyal kesicinin işi hem orada yapılabilecek yasadışı dinlemeleri engellemektir evet. Ama esas işi sinyal kesmektir. IŞİD’in veya bir başka terör örgütünün, PKK’nın patlatacağı bombanın sinyalini kesmektir. Ekrem İmamoğlu’nun yanında götürülen jammer, korumasının görevidir. Aynı Tayyip Bey’in peşinde gezen jammer kamyonu gibi. O sinyal kesiciyi de biz CHP kendi cebinden alırız, İBB kendi kasasından alır.

İLAN EDECEĞİM

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Pazartesi günü ilan edeceğim bakın; hangi belediyeler jammer almış ihale ile. AK Partili belediyeleri teker teker ilan edeceğim. Bakanların hepsini ilan edeceğim. Bu jammerların hepsi ihale ile alınıyor arkadaşlar. Jammer almak yasadışı bir iş yapmak değil. Jammer kullanımı, bir belediye başkanını koruyan koruma ekibinin sorumluluğundadır.”