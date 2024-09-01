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Özel’den Kahraman’ın ailesine ziyaret

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#Özgür Özel#Tayfun Kahraman#Ziyaret
Özel’den Kahraman’ın ailesine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gezi davasından cezaevinde olan Tayfun Kahraman’ın ailesini ziyaret etti.

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Özel ziyarete ilişkin sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: “Hepimizin yerine Silivri Cezaevi’nde haksız yere tutuklu bulunan Tayfun Kahraman’a yapılan kötü muamele hakkında bilgi almak için değerli eşi Meriç Demir Kahraman’la ve duyduklarından olumsuz etkilenmesinden endişe ettiğimiz  sevgili kızı Vera’yla biraz olsun hoşça zaman geçirmek için bir aradayız. Pazartesi günü delilleri ile birlikte suç duyurusunda bulunup yaşananların tüm merci, mecra ve aşamalarda takipçisi olacağız.”  

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#Özgür Özel#Tayfun Kahraman#Ziyaret

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