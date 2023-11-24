Özel’den ittifak açıklaması: Meral ablamla aşarız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Sözcü TV’de katıldığı programda özetle şunları söyledi:

“Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. İttifak kelimesi artık çok olumlu çağrışım yapmıyor seçmenin kulağında. Ben bir işbirliği kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Biz yerel seçimlerde ittifak değil, işbirlikleri yapmalıyız.

A, B, C PLANLARIMIZ HAZIR

Meral Hanım beni aradığında tebrik etmek için ‘Sayın Genel Başkan’ dedi. Ben dedim böyle oldu mu? Çünkü kendisi bana hiç genel başkan dedirtmez ‘Abla demezsen kapat telefonu’ derdi. Bizim böyle bir özel hukuk alanımız var. Ben onun deyimiyle, Meral ablamla beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Burada birlikte nezaketle hepimizin kazanacağı formüller üzerine hareket edebiliriz. Olmazsa dünyanın sonu değil, hepimiz A, B, C planlarımızı yapıyoruz. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız çünkü ben CHP’nin 2024 yılına belediye başkan adaylarını çok büyük oranda belirlemiş olarak girmesini arzu ediyorum. Aralık ayında belki her hafta yapacağımız PM toplantılarıyla, belediye başkanlarımızı açıklamak, kampanyasını başlatmak istiyorum.

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TEŞEKKÜR ZİYARETİ

(Mansur Yavaş’ın Akşener’i ziyareti) Benim selamlarımı iletti, iyi duygularımı götürdü, iyi duygular getirdi. Mansur Bey giderken ‘Ben özellikle Ankara’ya hiç girmem’ dedi, ‘O sizin işiniz’ dedi. O selamımızı götürdü, nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulundu. Gitmeden önce de bana gelmesi de son derece, aslında ben telefonla ‘Başkanım gidebilirsiniz selamlarımı söyleyin’ dedim, ‘Ben yüz yüze sizinle görüşüp gidersem daha münasip olur’ dedi. Hoş bir davranış.

GÜNDEMİ MEŞGUL EDİYORLAR

(50 artı 1 tartışması) 50 artı 1’in altına düştüler, bizdeki, muhalefetteki dirilişi, neler yapabileceğimizi görüyorlar. Şimdi öyle bir pozisyon aldı.

Bu ülkede derin bir yoksulluk var. Türkiye’nin gündemi bambaşka, bunlar gündemi başka bir şeyle meşgul ediyorlar. Benim CHP genel başkanı olarak tutumum şu: Ben bunların ne ayrılığına ümit bağlarım, ne birlikteliklerinden tasa duyarım. Esas mesele bizim ne yapacağımız. Bizim bu iktidarı değiştirmek için kararlı, net, çalışkan olmamız lazım.”