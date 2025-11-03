Özel’den İstanbul koşusu

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gönüllüsü ve üyesi olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için Türkiye İş Bankası 47’nci

İstanbul Maratonu’nda koştu. ‘1923’ göğüs numarası takan Özel, 15.5 kilometreyi 1 saat 34 dakikalık dereceyle tamamladı. Özel, maratonu tamamlamasının ardından yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:



“Avrasya Maratonu’nu koştuk. Bu sene 15.5 kilometre koştum. Yanımda Ercan Akpolat, Adalar Belediye Başkanımız ve Pelin Hanım, Ulaştırmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcımız var. Biri Adalar’da çok güzel işler yapıyor, biri İstanbul’da Ekrem Başkanla birlikte 10 metro birden yapıyor. Tamamını birlikte koştuk.

İBB’NİN MARATONU

Ama bir yandan şunu söyleyelim. Yüreğimiz çok buruk. Çünkü bu Avrasya Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin maratonu ve dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton. Hatta 2020’de, o sene 42 kilometre koşmuştum ve köprüyü iki kez geçmişti maraton, öyle bir güzergâhı vardı. Bu maratonun ev sahibi, 12 metrekarelik bir hücrede burayı izliyor. Bütün dünyadan koşucular geldi buraya, elit atletler geldi rekor kırmak için, bütün dünyada maraton meraklıları geldi. Koşarken gördünüz, kolumuza giriyorlar ve ‘Mayor of İstanbul nerede?’ diye soruyorlar. Biz de ‘Maalesef hapiste’ diyoruz, ‘Ama çıkacak. Onun yerine birlikte koşuyoruz’ diyoruz.

Haberin Devamı

TÜRKİYE TERS YOLDA

Bir kentin ne kadar dünya kenti olduğu meydanlarından belli olur, maratonlarından belli olur. Orada yapılan uluslararası organizasyonlardan, verilen konserlerden belli olur. ‘2019’dan bu yana bunlarda ne kadar çok İstanbul markalaşıyor?’ diye bakarsanız, İstanbul doğru ve iyi bir yolda gidiyor. Ama maalesef Türkiye tersine bir yolda gidiyor. O İstanbul’u doğru yola sokanlar inşallah ilk fırsatta, ilk sandıkta Türkiye’nin de yönetimi alacak. Onu da doğru yöne doğru götüreceğiz.”

KAYBETTİRİYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başlayıp Sultanahmet Meydanı’nda sona eren maratonun ödül törenine de katılan Özel, burada ise “Şehirleri değerli kılan iki unsur var. Birisi coğrafi unsur ve kültür sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapmak. İki kıta arasında koşulabilen maraton bize ait. Bu yüzden Ekrem Başkan ile bu meselenin hak ettiğinden çok gerisinde bilinirliğinin olduğunu konuşmuştuk, konuşmaya da devam ediyoruz. Şehrin prestijini kıran bir şey var. Bu şehrin 3 kez üst üste seçilmiş Başkanı ve 15.5 milyon insanın cumhurbaşkanı adayı şu anda Silivri’de tutuluyor. Bu ayıp Türkiye’ye çok şey kaybettiriyor. Bunun için de en kısa

sürede Ekrem İmamoğlu’na İstanbul’un kavuşmasını ümit ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

‘6 ŞUBAT 1000. GÜN’ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin bininci günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Özel, açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi: “1000 gündür bu ülkede adalet bekleyen aileler, barınma mücadelesi veren yurttaşlar, sesi duyulmayan depremzedeler var. Deprem bölgelerinde yapılan her hizmet değerlidir. Ancak Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak, depremzedelerin karşısına geçip bir taahhütte bulundu. Bir yıl içinde, yıkılan tüm konutların yerine yenilerini yapacaklarına söz verdi. Yıkılan konut sayısı da 650 bin olarak ilan edildi. Depremzedeler kendilerini bu söze göre hazırladı, planlarını buna göre yaptı. Ama depremin 1’inci yılında teslim edilen konut sayısı 18 bin 019’da kaldı. Bu rakam, toplam ihtiyacın yüzde 2.7’siydi. Depremin 1000’inci gününde, yani 2.7 yıl sonra yapılan konut sayısı ise 300 bin. Sayın Erdoğan, 365 günde vaat ettiği konutun sadece yüzde 46’sını 1000 günde yapabildi. Depremden en çok etkilenen Hatay’da ise 254 bin konut vaat edildi, teslim edilen konut sayısı 86 bin 754. Oran yüzde 34’te kaldı.”