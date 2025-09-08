×
Özel’den İstanbul İl Başkanlığı’na çağrı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan olaylara ilişkin, “CHP’ye saldırmak, Cumhuriyet’e saldırmaktır. Bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

Özel, partisinin 102’nci Yıl Dayanışma Konserinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Şu anda baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul İl Başkanlığımızın önüne getirenlere, bu milletin polisine bu kanunsuz emirleri verenlere, yetkisiz Asliye Hukuk mahkemelerinden İstanbul İl Kongremizi iptal ettirip, oraya bir kayyım oturtmaya çalışanlara yazıklar olsun. Şunu bilsinler ki CHP’yi savunmak, Cumhuriyet’i savunmaktır. CHP’ye saldırmak, Cumhuriyet’e saldırmaktır. Korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, olmayacağız. Buradan sözümün, sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum.”

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Lideri Özgür Özel’i aradığını belirterek “Muhalefet bütün hukuksuzluklara rağmen zor olmasına rağmen tahrikler ile kurulmak istenen kumpasa karşı sabırla ve akılla hareket etmelidir. Bu konudaki görüşümüzü Özgür Özel ile paylaştım” dedi.

