Özel’den İstanbul depremi uyarısı: Milyonların hayatı tehdit altında

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın ardından dün Hatay’daydı. Partisinin İl Koordinasyon Merkezi ziyareti ve Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası’nda sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı basına kapalı toplantı sonrası cuma namazı kıldı. Deprem şehitliğini de ziyaret eden Özel, gazetecilere özetle şunları söyledi:

DEPREMİN YAKLAŞTIĞI GÖRÜLÜYOR

“(Ege’deki sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan’ın adaları boşalttığını belirterek) Depremin yaklaştığını herkes biliyor. Devletin de hiçbir şey yapmadığını görüyor ve bundan ürküyor. Burada 53 bin vatandaşımızı kaybettik, yarısı Hatay’da kaybedildi. Yarın İstanbul depreminde yüz binlerin, milyonların hayatının tehdit altında olduğu ortada.

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Özgür Özel Hatay’da Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile Hatay CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

LİYAKATLI DEPREM BAKANI ATANSIN

Siyaseti ikiye ayıralım Türkiye’de. Birincisi normal siyasi alan olsun, orada her şeyi konuşuruz. Ama siyaset üstü bir alanla deprem ve afetlere hazırlığı konuşalım ve bunu bakanlık düzeyinde konuşalım. Sayın Erdoğan’a çağrımdır. Türkiye’de hiçbir siyasi partiye mal olmayacak, liyakatinden herkesin emin olduğu bir deprem bakanını atasın. Partilerle istişareye açsın ve bir mutabakatla atasın. Depreme siyaset üstü bir milli seferberlik öneriyoruz.

BİR YILDA EVLERİ VERECEKTİ

Hatay’da ev teslim edilme oranı yüzde 18. Bir yılda evleri verecekti. 100 Hataylıdan 82’si çadırda, konteynerde ya da gurbette. Bir an önce sandığın gelmesi gerekmektedir. Bir de Suriye sınırındayız. Suriye’nin hızla bir istikrara ihtiyacı vardır. Suriye’deki hem Kürtleri hem Arapları hem Türkmenleri hem de gayrimüslimleri temsil edecek bir kapsayıcı anayasaya, kapsayıcı bir geçiş hükümetine, sonra serbest seçimlere ihtiyaç vardır. ”

TRUMP’A TEPKİ: SOYKIRIMIN DEVAMIDIR

BÜTÜN dünyanın, Gazze planı nedeniyle ABD Başkanı Trump’ın ne yapacağını endişeli gözlerle izlediğini kaydeden Özel, şöyle devam etti: “Trump diyor ki; ‘Filistinliler Gazze’de yaşamayacak, orası yaşanmaz, onları etraftaki ülkelere dağıtacağım, Gazze güzel yer. Oranın enkazını kaldırmak bana yakışır. Deniz kenarı pek güzel yermiş. Orayı imara, turizme açacağım, dünyanın gözbebeği olacak.’ Duyuyor musunuz? Trump’ı büyük bir hevesle alkışlayanlar, Erdoğan’ı övdü diye trampet, davul, zurna çalanlara ve Erdoğan’a soruyorum. Bu tehcirdir, bu zorla yer değiştirmedir, bu insanlık suçudur, bu soykırımın devamıdır, soykırımı kalıcılaştırmaktır. Bu, kutsal topraklardan Filistin’i söküp atmaktır.”