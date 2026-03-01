Özel’den İsrail ve ABD’ye tepki: İran’ın kararını İran halkı verir

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin 93’üncüsünü dün Burdur’da gerçekleştirdi. Özel, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısına şu sözlerle tepki gösterdi: “İran’da bizim destekleyemeyeceğimiz, yaptığı muamelelerle eleştirdiğimiz, kadın hakları konusunda son derece sorunlu yönetim var. İran’ın kendi geleceğini tayin etmesi, demokratik cumhuriyete evrilmesi, en büyük temennimiz. Oradaki durumdan istifade Trump ile Netanyahu; İran’a füzeler yollamaya, bombardıman yapmaya, sivillerin hayatını kaybedeceği saldırıya girişmeye kalkıştılar. İran konusunda Türkiye’nin çok dikkatli, özenli, sivilleri gözeten, İran’ın toprak bütünlüğüne dikkat eden, İran’daki istikrarsız bir süreci başlatmamak üzere son derece dikkatli bir diplomasiyi takip etmesi gerekmektedir. İran’ı, İran’daki kadınları kurtarmak ne Trump’a ne de eli kanlı Netanyahu’ya düşmüştür. İran’ın kararını İran halkı verecektir.”

‘ESKİ DEFTERLERİ AÇIYOR’

‘Postmodern darbe’ olarak tarihe geçen 28 Şubat’ın yıldönümü olduğunu hatırlatan Özel, CHP olarak demokrasiye inandıklarını dile getirdi. 15 Temmuz’da milletin tercihlerinin arkasında durduklarını vurgulayan Özel, şunları kaydetti: “Özellikle ramazan, mübarek günde Tayyip Bey’in oynattığı videolarla gösterdiği 28 Şubat’ta başörtüsü konusunda yaşanan sıkıntıları hatırlatıp, CHP yapmış gibi gösteren anlayışa sahip. O yanlışın içinde olan CHP’li varsa kişisel olarak oradadır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi inanç, düşünce, isteyenin istediği gibi yaşamasının; her türlü yasak ve baskının karşısındadır. 28 Şubat mağduriyeti üzerinden 30 yıl sonra tükenmiş bir siyasetçi, eski defterleri açıp hesabı yanlış yere Cumhuriyet Halk Partisi’ne kesmeye çalışıyor.”

SALDIRI GÖZÜ DÖNMÜŞLÜK

İktidar değiştiğinde yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor. Sosyalist Enternasyonal’de, 89 partinin birlikte olduğu yapıda atılan imza ile ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında Türkiye’nin AB üyeline tam destek olacağız’ diyor.

Yeniden Refah Partisi’nin ölüm yıldönümünde eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için düzenlediği anma programına katılan Özel, İran’a yapılan saldırılarla ilgili şunları söyledi: “Yapılan bu saldırılar uluslararası hukuka tamamen aykırı, dünyanın yerleşik düzenini, BM’in kurallarını tamamen dışlayan bir keyfilik ve bir gözü dönmüşlükten ibarettir.”

ÖZEL’E SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün Burdur’da partisinin mitinginde yaptığı konuşmanın bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak “Alçak adamlar” şeklinde sözler sarfettiği gerekçesiyle ‘Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlattı. Özge EĞRİKAR/İSTANBUL