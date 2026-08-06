Özel’den imza eleştirisi

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Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Özel, şunları söyledi: “Bu kanun teklifi hazırlanırken bir ortak çalışma yürütülmedi. AK Parti kendi grubundan boş kâğıda imzaları topladı. Parti gruplarına bugün öğle saatlerinde kapalı zarf içinde yolladılar. Biz bunu çalışacağımız ilgili Meclis komisyonlarımızın başkanları ve Meclis’te oluşturulan Terörsüz Türkiye Komisyonu’na görevli olarak gönderdiğimiz arkadaşlardan oluşan heyet metni çoğaltıp önüne alıp toplantıya başlarken, onlar yarım saat içinde metni Meclis Başkanlığı’na teslim ettiler. Siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok, ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş. Elbette milletvekilleri, parti grupları Meclis (Adalet) Komisyonu’nda metne katkı sağlayabilirler, eleştirilerini söyleyebilirler. Ancak teklif metnini sır gibi saklayıp boş kâğıtlara imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra Meclis Başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı.

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CESUR VE HIZLI ADIMLAR

Komisyon raporunun 6 ve 7’nci kısımları vardı. Bu teklif 6’ncı kısımla ilgili. 6 ve 7’nin peşpeşe değil, iç içe yürümesi lazım. 7 demokratikleşmeyle ilgili. Kürt sorununu çözmek 6. kısımda tek başına yeterli değil. 6’ncı madde bir sürecin sonu, teknik bir gereklilik olabilir ama 7’nci madde demokratik bir sürecin başlangıcı, Kürtlerle Türklerin ortak geleceğinin birlikte güvenli bir şekilde yürümesinin başlangıcı olmalı. Ayrıca hukukçu milletvekillerimizin teknik eleştirileri de var, ayrıca dile getireceğiz. Ama bugün çözmeye çalıştığımız sorunun kök sebeplerini 7. kısmına yönelik cesur, kararlı, hızlı adımlar atarak çözebiliriz.”