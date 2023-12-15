Özel'den İmamoğlu'na ziyaret... 'İYİ Parti ile ittifak kapısı tamamen kapandı mı?' sorusuna yanıt

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, parti meclisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nun tekrardan aday gösterme kararının ardından bugün Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Özel'e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çevik ve partililer eşlik etti. Özel ve İmamoğlu, gerçekleştirdikleri toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

"KARARLILIĞIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ"

Toplantının ardından konuşan Ekrem İmamoğlu, "Öncelikle hem genel başkanımıza hem partimizin MYK'sına hem de dün şahsıma görev tebliğ eden parti meclisimize teşekkür ediyorum. 31 Mart 2024 tarihi itibariyle İstanbul halkıyla birlikte 2019'da temelini attığımız İstanbul ittifakının daha güçlü bir biçimde, bir sonraki 5 yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni ve daha güçlü projeleri İstanbulluyla buluşturmaya devam etme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız" dedi.

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"İSTANBUL'U 'İSTANBUL İTTİFAKI' KAZANDI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerden gelen, 'İYİ Parti ile ittifak kapısı tamamen kapandı mı?' sorusu üzerine, "Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz. Biz öyle olmaması için çok gayret sarf ettik. Üzerimize ne düşerse sarf etmeye devam edeceğiz. İstanbul'un ihtiyacı olan ittifakın adını ittifak koyalım, iş birliği koyalım, parti adları alalım, her şeyi söyleyelim ama şunun önüne geçemeyiz; İstanbul'u 'İstanbul ittifakı' kazandı. İstanbul ittifakını İstanbullular kurdular. Gönülleriyle, yürekleriyle, akıllarıyla kurdular. O ittifakın İstanbul'a ne yaptığını görüyoruz. İstanbulluların elbette Ekrem başkana sahip çıkacaklarını biliyorum. Ekrem başkan ve ekibinin elini kolunu bağlayanlar var. Yapılacak hizmetlere engel olanlar var. İstanbul'un tahsil etmedikleri borçları ödetip hak ettiği paralarına el koyanlar var. Borçlanma yetkisi vermeyip hizmete engel olmak isteyenler var. Bunun karşılığında stanbul Büyükşehir belediye meclis çoğunluğunu istiyoruz. Bunun yolu İstanbul'un 39 ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, belediye başkanlarına, belediye meclis listelerine oy vermektir. Hiçbir oy boşa gitmeyecek. 'Cumhuriyet Halk Partisi kazanamaz' diye kimse düşünmesin. Oyların hepsi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelecektir. Belediye meclislerinde kullanılan oylar çok önemli. Biz bunun başarılı olacağına inanıyoruz. En büyük güvencem İstanbul ittifakıdır" ifadelerini kullandı.