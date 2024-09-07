Özel’den İmamoğlu çıkışı: Kimsenin insafına bırakmayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ankara’da ATO Kongre Merkezi’nde yeni tüzüğün görüşüldüğü 20’nci Olağanüstü Kurultayı’nı “CHP’nin evlatlarına, Atatürk’ün askerlerine merhaba” seslenişiyle açtı. CHP Lideri, güncel tartışma konuları ve yeni tüzükle ilgili şunları söyledi:

PARTİMİZİN GÖZDESİ

“Son günlerde Sayın İmamoğlu’nun uzun süredir bekletilen, karara bağlanmayan dosyası üzerinden maksatlı çirkin bilgi sızdırmalarıyla Türkiye’de siyaseti dizayn etme çabaları var. Sayın İmamoğlu bu çabalara karşı kendi duruşunu en net şekilde ifade etmiştir. Partinin Genel Başkanı sıfatıyla bütün il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, kurultay delegelerimizin huzurunda, 1 milyon 460 bin üyemizin hepsinin adına hep bir ağızdan ifade ediyorum ki; Sayın İmamoğlu’nun tutumu partimizin tutumudur; CHP Ekrem İmamoğlu’nun yanındadır. İsanbul’un sevgilisini, partimizin gözdesini kimsenin kem gözlerine emanet etmeyiz, kimsenin insafına bırakmayız. Herkes haddini bilecek.

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TEHDİT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ayrıca önceki Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’na siyasi yasak getirilmeye, hapisle tehdit edilmeye çalışılmaktadır. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir şehit cenazesinde kurdukları kumpasla üzerine yollanan vahşi güruh kendisini linç etmeye çalışırken nasıl durduğunu; sosyal medyadan kendisine yapılan her türlü linç girişimine karşı 13 yıldır takındığı tutumu... Sayın Ecevit’e ‘Bu mitingi yapma suikasta uğrayacaksın’ denilince ‘Ölmek için en uygun yer’ deyip otobüsün üzerine çıkışını, İsmet Paşa’nın ‘Namuslular da namussuzlar kadar cesaretli olmazsa bu memleket aydınlığa çıkmaz’ sözünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya istiklal ya ölüm’ deyişini hatırlatmak isterim. Böyle bir partiyle muhatapsınız.”

KAZANAN CHP’DİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda tüzük değişikliğinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada da “Ne benim için ne başkası için bu tüzüğün bir maddesi ya da hepsi ne güvenoyudur ne güvensizlik oyudur. Kurultayın sonunda ortaya çıkan tabloda kazanan, kaybeden yoktur. Kazanan CHP’dir” dedi.

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BU YOLDA DEVAM EDECEĞİZ

- Özel, “Özgüvenli bir siyasetle yürüdük, yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Biz milletin verdiği sorumluluğun gereğini yaptık. Ancak olumlu birkaç adımdan sonra baktık ki 1 Mayıs’ta Taksim’i yeniden işçilere kapattılar. AYM kararına rağmen Can Atalay’ı içeride tutmaya devam ettiler. Asgari ücrete zam yapmadılar, emekliye hakkını vermemeye devam ettiler, halkın iradesini yok sayan kayyum politikasını ısrarla südürdüler. Tüm konularda kendi bildiklerini okumaya, yanlışta ısrar etmeye devam ettiler. Milletin beklentilerini kendi ittifaklarının iç çekişmelerine kurban ettiler. ‘Türkiye’de anormal bir şey yoktur’ diyecek kadar çıldırdılar. ‘Normalleşme CHP’ye yarıyor’ kaygısına kapılıp şimdi sertleşmek, kavga etmek, yani eski Türkiye’nin ortamına dönmek istiyorlar. Kusura bakmasınlar, bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz cesaret isteyen bu doğru yolda yürümeye devam edeceğiz.”

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ÜÇ DÖNEM SINIRLAMASI KURULTAYDA KABUL EDİLDİ

- Hazırlık Komisyonu’nca oluşturulan Tüzük Taslağı; il-ilçe örgütleri, milletvekilleri ve PM üyelerinden gelen talepler doğrultusunda yeniden düzenlendi. Milletvekili aday listelerinde genel merkeze yüzde 15 kontenjan tanınması ile seçimle gelinen görevlerde “üst üste 3 dönem” sınırlaması başta olmak üzere bazı maddelerde esneklik sağlandı ve Kurultay delegelerine böyle sunuldu.

- Son düzenlemelere göre, örgüt denetiminde ön seçim veya örgüt denetiminde aday yoklaması yapılan seçim çevrelerinde 90 milletvekili adayı Genel Merkez kontenjanı olarak belirlenecek. Parti Meclisi, kontenjanın üçte birini il örgütüne, üçte birini gençlik ve kadın kolları üyelerine, üçte birini de mevcut CHP grubundan isimlere ayıracak.

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- Milletvekilleri dahil seçimle görev başına gelenler, üst üste en fazla üç dönem aday olabilecek. Bu şart iki dönem öncesinden başlatılacak. Böylece uzun dönemdir görev yapan belediye başkanları, milletvekilleri ve meclis üyeleri ara vermeden bir dönem daha aday olabilecek. CHP Genel Başkanı Özel, “Genel Başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz, milletvekili olmak isteyenler örgütten onay ve destek alacaklar” dedi.

‘CUMHURBAŞKANI’ HÜKMÜ YOK

- Tüzükte, cumhurbaşkanı adayının belirleme yöntemine ilişkin düzenlemeye yer verilmedi. Bu konuda anayasal-yasal hükümler bulunması ve ayrıca parlamenter sisteme dönüş hedefi nedeniyle bu tercihin yapıldığı belirtildi.

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- Taslaktaki, “Belediye çalışanları ön seçimlerde oy kullanamaz” hükmü çıkarıldı. Büyükşehir belediyelerinde çalışanlarının il ve ilçe örgütlerinde yönetici ve delege olmasını yasaklayan madde ise korundu.

OY KULLANMA ŞARTLARI

- Yeni tüzüğe göre üyelerin ön seçimlerde oy kullanabilmesi için en az 1 yıllık üye olması, 120 ile 6 bin lira arasındaki aidatı düzenli ödemesi ve tebliğ edilen parti görevlerini yerine getirmeleri şartı aranacak.

KOTALAR

- Seçimle gelinen organlardaki yöneticilerin en az yüzde 50’si kadınlardan oluşacak. Bu oran ilk kurultayda 35, sonrakinde 40, bir sonrakinde 45 olarak uygulanacak. Geçiş sürecinin ardından yüzde 50 oran esas alınacak. Gençlik kotasıyla 18-25 yaş arası partililere yüzde 10, 25-40 yaş arasına ilk kurultayda yüzde 15, ikinci kurultayda 20 kontenjan ayrılacak.

TARTIŞMALARA RAĞMEN GEÇTİ

- Üç dönem sınırlaması, milletvekili adaylarında 90 kişilik genel merkez kontenjanı ve örgüt denetimli önseçim gibi önemli maddeler, uzun tartışmaların ardından dün gece ilerleyen saatlerde kabul edildi. Kılıçdaroğlu’na yakın delegelerin verdikleri değişiklik önergeleri ise reddedildi. Tüzüğün tamamı da geç saatlerde oy çokluğuyla geçti. Böylece kurultayın tüzük değişikliği bölümü dün gece tamamlandı.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI... YERİ AYRILMIŞTI

- ATO Kongre Merkezi’nde toplanan CHP’nin 20. Olağanüstü Kurultayı, “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” başlığıyla yapıldı ve CHP Tüzüğü’nde 20 civarında madde değiştirildi. Kurultaya, delegelerin yanı sıra belediye başkanları, Onur Kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar katıldı. CHP Lideri, salona Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın’la birlikte girdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise Özel’in davetine olumlu yaklaşmadığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, tüzük taslağı üzerinde bazı taleplerinin kabul edilmemesine tepkili olduğu öğrenildi.

Özel de kurultay konuşmasında, “Sayın Kılıçdaroğlu dışındaki önceki genel başkanlarımız, seçildiğim günden bugüne nereye birlikte gitmemiz güç katacaksa, Kıbrıs’tan İstanbul’a her davetimize icabet sağladılar. Çok kıymetli önerilerini alıp tüzük komisyonuna aktardım” dedi.