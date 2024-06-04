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Özel’den ‘ilk çay’ paylaşımı: Zahmeti de derdi de büyük

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#Özgür Özel#Rize#ÇAY
Özel’den ‘ilk çay’ paylaşımı: Zahmeti de derdi de büyük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize’de girdiği çay bahçesinde eline makas alarak çay hasat ettiği görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı.

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 Özel, “Çay toplamanın zahmeti de üreticinin derdi de büyük. Çay üreticisinin derdini çözeceğiz” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Rize’de katıldığı ‘Çay üreticisinin sesini duyuyor, duyuruyoruz’ adlı ‘Çay Mitingi’ öncesi Gündoğdu beldesine bağlı Taşlık köyünde çay toplayan üretici ailelerle bir araya gelip, elinde makasla çay topladığı görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özel, ilk kez çay topladığını belirttiği paylaşımında, “Bugün ilk kez çay topladım. Aynur Hanım ve Şerafettin Bey sohbetleriyle eşlik ettiler. Eskiden 1 kilo çay satar, 1 kilo zeytin alırdık diyorlar. Şimdi 100 gram zeytin bile alınamıyor. Çay toplamanın zahmeti de üreticinin derdi de büyük. Çay üreticisinin derdini çözeceğiz” ifadelerini kullandı. 

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#Özgür Özel#Rize#ÇAY

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