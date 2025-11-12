Özel’den iddianame yorumu: Suçu aday olmak

Haberin Devamı

Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Türkiye’de iktidar hırsı uğruna yargı eliyle çok tehlikeli bir yol açılmaktadır. Esasen bu yolu açanlar bunu yaparken geleceğe çok kötü bir miras bırakmaktadırlar. Bugün bu düzenin hedefi CHP. Yarın bir başkası olacak. Bir sanatçımız bir sözüyle durumu muhteşem özetledi; ‘Bir insan aynı anda hem seçimde yolsuzluk yapmış hem diploması sahte hem hırsız hem terörist hem de casus olabilir mi?’ Suçu ne? Suçu, bu ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanlığına aday olmak, sizin adayınız olması. Başka hiçbir suçu yok. Sorunlar büyük. Türkiye’yi çok iyi tahlil eden bir parti programı hazırlandı. Bundan sonra CHP’nin ‘Türkiye’de güçlü yurttaş, güvenli gelecek, kazanan Türkiye’ sloganıyla bütün Türkiye’ye, ev ev, hane hane, sokak sokak gezerek anlatacağız. Eğer bu AK Toroslar çetesinden canımızı kurtarabilirsek, büyük bir hukuk mücadelesini de burada vereceğiz. Adayımızı 23 Mart’ta ilan ettik, sonuna kadar arkasındayız. Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapacağız.”

İDDİANAME SİYASİ

Özel, İBB iddianamesine ilişkin sosyal medyadan özetle şöyle dedi: “Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi‘ni durdurmak ve cumhurbaşkanı adayını engellemektir. Darbeciler bugün, tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e kayıtlı olan, Türkiye’nin kurucu partisi CHP’nin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler. Anayasa’nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulması, meselenin İBB’ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır.” Özel, saat 16.00’da da durumu değerlendirmek üzere partisinin MYK’sını olağanüstü topladı.

ATATÜRK MİLLETİN KALBİNE YAZILDI

Özel “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerimizi bir kez daha ifade ediyoruz” diyerek bir anekdot anlattı: “Yitirildikten 87 yıl sonra böyle bir sevgi, böyle bir coşku, ona duyulan bu kadar yüksek minnet duyguları boşuna değil. Bunu yaşamının her alanına dönüp şöyle bir baktığınızda görebilirsiniz. Ben son zamanlarda okuduğum bir anekdottan etkilendim. Bugün onu paylaşacağım sizinle. Bir gün Meclis’te bir milletvekili, İstanbul ya da Ankara illerinden birine Atatürk’ün adının verilmesini, böylelikle Atatürk’ün adının şehrin temellerine kazınmasını önermiş. Bunu duyuyor Paşa, milletvekilini çağırıyor ve şöyle diyor: ‘Bir ismin dillerde kalması için şehrin temellerine sığınmasına gerek yoktur. Bakın şehrin ismi İstanbul ama Fatih Sultan Mehmet’i hemen hatırlıyoruz. Eğer ben bir şey yapabildiysem, şehrin temellerine ismimi yazarak değil milletin kalbine yazarak anılmak isterim.’ İşte milletin kalbine yazıldığının en iyi göstergesi.”