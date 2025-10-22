Özel’den iddianame tepkisi: Olmamış

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “200 sanıklı iddianamede bir lider var, adı ‘suç örgütü lideri.’ Tam 704 yıl hapsi isteniyor. Suç örgütü lideri gezerken belediye başkanlarımız, şoförleri, özel kalemleri ya da ailelerinden suçsuz, günahsız insanlar içeride tutuklu duruyorlar. Ve suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş kamudan 388 ihale almış. 300’ünü AK Partili belediye, bakanlık ya da yönettikleri kurumlardan, 88’ini CHP’li belediyelerden almış. İddianamede 300 ihaleden hiçbirisi yok. Öbür tarafta suçlanan belediye başkanları hakkında da tek bir kanıt yok. Ben ‘Aziz İhsan Aktaş’ı da tutukla getir’ demiyorum. Ama 704 yılla yargılanan suç örgütünün sözde lideri ortalıkta gezecek, alt sınırı dört yıl olan Zeydan Karalar, Oya Başkan, Kadir Başkan, Utku Başkan, başkanlarımız içeride aylardır hapiste tutulacaklar...

45 KEZ ‘DUYDUM’

İddianamede bir itirafçının ifadesi 113 kez geçiyor. Bunu kanıtmış gibi kabul edip, ‘duydum’ dediği sözü, birilerine iftira attırıyorlar. 104 kez iddianamede üşenmedik saydık, ‘olabilir’ geçiyor. 45 kez ‘duydum’ geçiyor. 50 kez ‘düşünüyorum’ geçiyor. Ortalıkta sadece itirafçı denilen, iftiraya zorlanan kişilerin ifadeleri var. Eğer önümüze kanıtı, ispatı koysalar, ‘Parayı veren burada, para burada, gittiği yer belli’ deseler, nasıl duralım arkalarında? Belediyedeki ne kadar şoför, ne kadar genç varsa tutuklamış, ailesiyle tehdit etmiş. ‘-Mış, -miş, duydum, düşünüyorum’la iddianame yazmışlar. O 578 sayfa iddianame böyle tel tel dökülüyor. Tensiple birlikte arkadaşlarımızın tamamının tutuksuz yargılanmalarını bekliyoruz.

NEREDE BU SUÇ ÖRGÜTÜ

Bu iddianamede 29 kez ‘İmamoğlu suç örgütü’ geçiyor. Nerede bu suç örgütü? Bir suç örgütünün olması için bunun iddia edilmesi, yargılanması, kanıtlanması, istinaftan geçmesi, Yargıtay’da kesinleşmesi lazım. Daha henüz iddianame bile ortada yokken ‘İmamoğlu suç örgütü’nü iddia ediyorsan, onu bile yazıp vermemişsin. Neden yazamadığını demin de söyledim. Uçlarını birbirine bağlayamıyorlar. Büyük laf ettiler, dönemiyorlar. Açık söylüyorum, olmamış. Becerememişler. İftiradan öteye gidememişler.”

HOLLANDA BAĞLANTISI

CHP Lideri Özel, “Yeni bir gizli tanık bulmuş, adı XYZ49QP. Hollanda araç plakası gibi. Orada Hollanda’ya bir merak var. Yani, tesadüfen gizli tanığa Hollanda araç plakası gibi numara verenin bilinçaltında ne olduğunu biliyorum. Hollanda ile hangi bağlantının olduğunu biliyorum. Ben onun iddianameyi çok bekledim, benim iddianameyi biraz beklesin. Orada ‘duydum’ demeyeceğim kanıt koyacağım ortaya, söz veriyorum” dedi.

KKTC BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR

KKTC seçimlerine ilişkin de Özel şunları söyledi: “Kıbrıs’ta kazanan Kıbrıs’ın halkı oldu, demokrasisi oldu. Sayın Bahçeli, önce katılım oranı üzerinden bir meşruiyet tartışması açmaya çalıştı. Bugün de ‘82’nci vilayetimiz Kıbrıs olsun’ demeye, Kıbrıs seçimlerini tanımamaya gayret gösteriyor. Bu fevkalade yanlıştır. Kimse Kıbrıs’ı Türkiye’nin arka bahçesi olarak görmesin. KKTC, bağımsız, iradesiyle güçlü, Türkiye’nin kardeş devletidir.”

BİZİ ÇILDIRTMAK İÇİN YAPIYORLAR

Dün, CHP Kastamonu İl Başkanlığı’nın 39’uncu Olağan Kongresi’ne katılan Özel, burada yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: “Atatürk’ün kurduğu orduda, 100’üncü yılında tarihte ilk sefer kara, deniz ve havada okul birincileri kadın teğmenler. O kadın teğmenlerden birini ve dört arkadaşını, ilk başta niyet bütün sınıf. Tepkilerden sonra sırf bizi çıldırtmak için dört teğmeni ordudan ihraç ediyorlar. Öbür tarafta Tuzla’da Atatürk’e söveni değil, ona ‘dur’ diyeni ordudan ihraç ediyorlar.” Kongreye tek listeyle giren mevcut Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak, yeniden seçildi.

DİKBAYIR’A CHP ROZETİ

İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra bağımsız milletvekili olarak siyasi hayatına devam eden Ümit Dikbayır, CHP’ye katıldı. Grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in rozetini taktığı Dikbayır, bundan sonraki siyasi çalışmalarını CHP çatısı altında sürdüreceğini açıkladı.

