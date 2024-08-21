Özel’den iddialara yanıt: FETÖ’cüler yazıp yaydı

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Partisinin dünkü Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi toplantısında da Özel, geçirdiği kazaya yönelik partideki bazı çevrelerin tutumuna da, “Ayağımın nasıl kırıldığı konusunda tartışma çok da kırıldığına inanmayan arkadaşlar da var aramızda” diye esprili göndermede bulundu. Özel, ayağı üzerinden yürütülen çirkin komploya Hürriyet’e yaptığı açıklama ile noktayı koydu:

FETÖ’CÜ HESABIN YAYDIĞI YALAN

“Herkesin başına gelebilecek, geçirdiğim bir ev kazası üzerinden, hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grubun, sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattığını ve farklı pek çok kişinin bu gündemin peşine takıldığını gerçekten şaşkınlıkla takip ettim.

Tarihsel husumetimiz olan FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi. Parti Sözcümüz açıklama yaptı, ben bizzat açıklama yaptım ancak bu iddialar sürdürüldü. Çünkü bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum.”

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İSTEYEN RÖNTGEN FİLMİNE BAKSIN

Özel, ayağının kırılma nedeni için “vuruldu” iddiası ortaya atılınca, ilk paylaşımların FETÖ’cü hesaplardan yapıldığını belirterek şöyle demişti: “Manisa’da evde ahşap merdivende iki-üç basamak kala topuk üstü düştüm. Baktım, şişti. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki ‘İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Ya çatlak ya doku zedelenmesi’. Ertesi gün Ankara’ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet’te işli filmim. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da. FETÖ’cüler bana Ergenekon ve Balyoz’dan beri gıcıklar. Bize her fırsatta saldırıyorlar. FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Birisi yazmış ‘Özel kurşunla yaralandı.’

Onu bırak, şöyle yazıyorlar: ‘Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış. Ben kaçarken ayağım kırılmış. Canımı FETÖ’cüler sıkmıyor da kendine CHP’li ve Atatürkçü diyenler peşine takılıyor, o canımı sıkıyor.”

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5 GÜN DAHA ALÇIDA

Özgür Özel ayağının durumunu “Çatlakla kırık arası. Kendi kendine iyileşecek. Doktor ‘Az yürüyüp ayağını yukarı kaldırır mısın?’ dedi. Dedim ki ‘Hacıbektaş’a, fıstık mitingine, Karakucak güreşlerine gideceğim.’ O zaman dedi ki ‘İnce alçı yapacağım.’ On gün alçı olacak. Beşinci günündeyiz. Asfalt ayakkabısı gibi bir şey var. Onunla gezip duruyoruz” diye anlattı.