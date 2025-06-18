Özel'den 'iç cephe' yanıtı: İç barışı böyle sağlayamazsınız

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“Maalesef ülkemizin çevresi yangın yeri. Yukarıda Rusya ile Ukrayna. Suriye’de istikrarsızlık sürüyor. Filistin’de ve Gazze’de katliamlar sürüyor. Biz Filistin meselesini, partimizin temel meselesi olarak görürüz. Şimdi Erdoğan’a sormak lazım. Siz Filistin meselesinde neredesiniz? Bugün de İsrail’in İran’ı vurması karşısında Trump’a ağzınızı açamayışınızın sebebi ne? Neyi takas ediyorsunuz? Çevrede bunlar olurken elbette Türkiye güçlü olmalıdır. Lafa gelince iç cepheyi tahkim etmekten bahsedenlere sesleniyorum. ‘İç cepheyi güçlendirelim. Birbirimizle çatışmayalım, birbirimizle kavga etmeyelim.’

ÖNCE HUKUKA DÖNÜLMELİ

Peki bunu yapmak için demokrasiye, hukuka dönmek gerekmeyecek mi? Böyle bir dönemde iktidar ne yapıyor? Demokrasiyi zedeleyerek, iç barışımızı tehdit ediyor. Siyasi rakiplerine darbe yaparak Türkiye’yi zayıflatıyor. Erdoğan’a ve Bahçeli’ye sesleniyorum. İç cepheyi tahkim etmek, 50 yıldır süren, son dönemde en zayıf hallerinden birini yaşayan terör örgütünü silah bırakmaya ikna etmek ve bundan sonrası için olumlu adımlar atmaksa evet, bu iç cepheyi tahkim edecekse hep beraber edelim. Ama ülkenin kurucu partisini, anketlerde AK Parti’den 7 puan önde olan CHP’yi cezaevlerinde, mahkeme salonlarında, belediye başkanlarını çocuklarıyla, babalarıyla, eşleriyle, gencecik bürokratları küçücük evlatlarıyla tehdit ederek iç barışı sağlayamazsınız. Bunun Türkiye’ye hiçbir faydası yoktur.

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MEYDANLARA DEVAM

19 Mart darbesinin üzerinden tam 90 gün geçti. Arkadaşlarımız, dünya kadar iftiraya rağmen bir kuruşu bile ispatlanamayan bir yolsuzluk iddiasıyla içeride tutuluyorlar. Her gün televizyonlarda kendilerinin, yakınlarının, ailelerinin haysiyetiyle oynanıyor. İçlerinden çocuğu olanlar, çocukları ile tehdit ediliyor. Hangisinin evladı, eşi ona ulaşamayacaksa 400 kilometre öteye yollanıyorlar. CHP kendi doğrularından sapmadan, kendi tutarlılığını terk etmeden ama asla mücadeleyi bırakmadan bu zulme asla sessiz kalmayacaktır. Mücadelemizi sonuna kadar meydan meydan, miting miting, eylem eylem sürdüreceğiz. Ya aklınızı başınıza alacaksınız ya onu biz aklınıza getireceğiz. Bütün yoksulları, işçileri ve memurları mücadelenin parçası olmaya, meydanlara çıkmaya, sokakta, meydanda hak aramaya davet ediyorum. Siz mücadeleye dahil oldukça, hep birlikte çok daha güçlü olacağız. 2026 yılı hem refah hem emekçilerin hem aile hem gençlerin yılı olabilir. Bunun bir yolu var, seçim yılı olmasıdır. Yapılacak ilk seçimler, Türkiye’de değişimi gerçekleştirecektir. ”

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CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ

Partinin programının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye İttifakı’nın temsil ettiği birlikteliği daha da güçlendireceğiz. CHP’lilerin ve kendini Türkiye İttifakı’ndan gören herkesin katkılarını alacağız. Bu birlikteliği sağlamak, iktidar programımızı en kapsayıcı şekilde oluşturma kararlılığıyla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’mizi kurduk. Eşgüdüm ve koordinasyonu sağlayacak üç kişilik bir İcra Kurulu’nu Ekrem Başkanımız’la belirledik. Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke’yi, Bülent Tezcan’ı ve cumhurbaşkanı adayımızın yakın çalışma ekibinden Sayın Serkan Özcan’ı komite için görevlendirdik.