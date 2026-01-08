Özel’den iç cephe çıkışı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. 3.5 saat süren görüşmenin ardından Özel, açıklama yapmadan Silivri’den ayrıldı. CHP Lideri, daha sonra Gezi davasından tutuklu bulunan ve MS hastalığının nüksetmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti.

TUNÇ’A KAHRAMAN ÇAĞRISI

Özel, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi: “Ben Adalet Bakanı’nın iyi niyetine inanıyorum. Ancak kötü niyetlilere susarak da olmuyor bu iş. Anayasa Mahkemesi ‘Bu kişiyi bırakın’ demiş. Bıraksalar eşiyle beraber kalacak. Şu an eşi refakatçi de kalamıyor. Adli Tıp yolundan çok daha kestirme ve kesin bir yol var.” Özel, Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin de “Yataktan yardım almadan ayağa kalkamıyor. Sol ayağında kuvvet kaybı olduğunu ben de gözlemledim. Bu kadar strese, güneş ışığından mahrumiyete olacağı buydu” dedi.

BAHÇELİ’YE İÇ CEPHE YANITI

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Maduro’yu örnek göstererek ‘iç cephe’ çağrısı hakkında sorulan soruya da yanıt veren Özel, “Cumhurbaşkanı adayı içeri atılarak, belediye başkanları içeri atılarak... Zulüm görüyoruz” dedi. Özel, Kahraman’ın kızı Vera’nın bir avukatla diyaloğunu da anlattı: “Hüseyin Bey’e ‘Sen kimsin?’ diye sormuş. ‘Ben avukatım’ demiş. ‘O da hep burada mısın?’ demiş. ‘Evet’ deyince Vera da ‘Benim babam buradan çıkamıyor” diyor. Vera’ya bunları yapıp da iç cepheyi güçlendiremezsiniz.”

MAAŞ DEĞİL HARÇLIK

Özel, akşam da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin 79’uncusunda Beykoz’dan seslendi. CHP Lideri konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bugün (dün) Erdoğan kürsülerdeydi. Ne ‘Asgari ücret’ dedi, ne ‘Emekli aylığına zam’ dedi. 30 bin lira açlık sınırı varken 19 bin liraya emekliye geçimi, 28 bin liraya asgari ücretliye geçimi zorlayanlara şunu söylüyoruz. Bu maaş, maaş değildir. Emekliye verdiğiniz maaşa, maaş denmez harçlık denir. Acilen bu Meclis toplanmalıdır. Meclis, emeklinin kök maaşına zam yapmalıdır. Seyyanen zam vermelidir. Emekliyi 19 bin lira sefalet ücretine bırakamayız. CHP olarak emekliye düzenleme yapılıp, maaşları artırılana kadar o Meclis’i terk etmeyeceğiz. Meclis’i kapatıp giderlerse nöbete geçeceğiz.”