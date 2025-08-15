Özel’den ‘İBB Borsası’ suçlaması

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gündeme getirdiği “İBB borsası” iddialarına ilişkin cezaevindeki Murat Kapki’nin savcılığa ilettiği şikâyet dilekçesini paylaştı. Özgür Özel, önceki gün “Saat 12’yi bekleyin” diye duyurduğu basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Çağlayan’da borsa diye bir şey var, çok yönlü borsa var. Yener Torunler, İBB soruşturmasında tutuklu olan kişi. (Avukat) Mehmet Yıldırım, kendisine gelmiş, kızının düğünü ile ilgili konuşmuş, ‘O düğün yapılabilir, düğüne kadar çıkabilirsin’ demiş. ‘Oğlun İBB’de çalışıyormuş’ demiş. Savcı da bunu biliyor. ‘Oğlanı da alırız, oğlana da yazık olacak’ demiş. Bunların hepsini Sayın Torunler bir suç duyurusu olarak satır satır yazarak verdi. Biz de bunu HSK’ya verdik. Mağdurlar, suçlananlar ve suçlular avukat tutar. Bütün dünyada böyledir. Bir tek Türkiye’de savcılar avukat tutuyor. Niye biliyor musun? Kuracakları kumpası hapishanedekilere ve ailelerine dayatmak, ikna etmek ya da onların kurtuluşu karşılığı menfaat temin etmek için.

MÜCAHİT BİRİNCİ GİDER

Bu ak toroslar çetesinin irtibat içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu işinsanı Murat Kapki’ye gider. Murat Kapki dediğiniz kişi, İBB AKP’deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan, çok büyük bir şirketin sahiplerinden biridir. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği için içeride tutulmuş birisidir.

Bu kişiye bugün kuruluşunu kutladığımız Adalet ve Kalkınma Partisi’nin MKYK üyeliği dahil, çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider, 31 Temmuz 2025 günü 1.5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, ‘Bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin... Ve buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin.’ Olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesini, çeşitli kişilerin isimlerini geçirmesini, çeşitli olaylarla bunları ilişkilendirmesini isteyip...

ŞİRKETİNE EL KOYDULAR

Hatta ‘Ben kimseye iftira atmam’ deyince ‘Makyevelist düşün. Baktın CHP iyiye gidiyor. O gün mahkemede dersin ki ‘Ben bunu kendimi kurtarmak için söyledim.’ CHP yanlısı bir ifade verir, CHP’nin gazabından kendini kurtarırsın.’ Adam diyor ‘İftira atamam.’ Aylardır bunlarla uğraşıyorsunuz. Dünya kadar şirkete ‘Sana da geliriz’ diye çöküyorlar. Adamın 60 yıllık şirketine el koydular, dedesinin, babasının emeği var. ‘Ver 2 milyon dolar, çık dışarıya. Al şirketi geri.’ Bunun borsasını kurdular.

İDDİANAME YAZILAMAZ DURUMDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a diyorum. Tarihi bir noktadasın. Partinin kurulduğu günde HSK’yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Oradan gerçekten doğru, hepimizin de rızasını alabilecek bir soruşturmayı yapacak birilerini görevlendirip şeffaf, hepimizin ‘Oldu bu soruşturma’ diyeceği bir soruşturmayla herkese güvenceyi vereceksin. Bu çete çökecek. O bulunamayan ama aslında başka yerlerden temin edilen paralar bulunacak. Ondan sonra bu dosya yeni baştan tıkır tıkır görülecek.

Sayın Bahçeli’nin ‘Uzadı, tavsadı, haydi’ dediği... ‘Haydi’ diyor da yapabilirler mi? İddianame yazılamaz durumda. O kadar çok iftira attırdılar ki iplikleri birbirlerine bağlayamıyorlar.

ETKİN PİŞMANLIK ÇÖKMÜŞTÜR

Önce gizli tanık müessesesi delille desteklenememekten çöktü. Şimdi etkin pişmanlık müessesesi çökmüştür, çürümüştür. Buradan uyarıyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanıp ne sebeple olursa olsun böyle iftira atmış olanlar, hiç değilse kendi avukatımızı çağırın. Olayları yazdırın. Bir noter vasıtasıyla bugün tarihi ile tutanak altına alıp kapalı zarflatın. Günü geldiğinde makbul itiraf sayacağız. Eğer bunu yapmazsanız günü geldiğinde bundan siz de sorumlu olacaksınız.”

AYAKKABILARIN TOPUKLARINI KIRIYORLAR

CHP Lideri Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasına ilişkin de şunları söyledi: “‘Ya hapse atıl ya gel AK Parti‘ye katıl’ demişler. Mesele bundan ibaret. Ben Özlem Hanım’a, düne kadar en iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz, sevdiğimiz-saydığımız birisine ‘Bu hırsızlık yaptı’ nasıl diyeyim? Ama ona ‘Bak aynı durumda olanları tepeledik. Tepene binmek üzere beklemedeyiz. Kararı ver’ dediler. O da arkadaşların gösterdiği cesareti göstermek yerine Aydın’ın CHP amblemi altında verdiği o helal oyları çalarak, hem de AK Parti olmasın diye kendisine verilmiş oyları alıp, AK Parti’ye götürdü. Tarihe böyle geçti. Aydın’da ayakkabıların topuklarını kırıyorlar şimdi, ona ‘Topuklu Efe’ diyenler. Millet her şeyi affeder. Milli iradeyi yok saymayı, milli irade hırsızlığını affetmez. Göreceksiniz, kayda geçsin, gelecek Aydın Belediye seçimlerini CHP nasıl bir farkla kazanıyor. Onu bütün Türkiye görecek. Çünkü Aydın’ın şimdi AK Parti ile görülecek bir hesabı var.”

CHP’LİLERDEN EYLEM

CHP Aydın İl Başkanlığı, AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na tepki için eylem yaptı. CHP Efeler İlçe Binası ile Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen eylemde partililer, topuklu ayakkabılarla ‘Topuklu Efe’ lakaplı Çerçioğlu’nu protesto etti.

MERAKLA BEKLENEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün gündeme getirdiği “İBB borsası” iddialarıyla ilgili dün parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Özel, eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci’yi hedef alan iddialarına ilişkin belge göstererek suçlamalarda bulundu.

İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Lideri Özgür Özel’in, İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan işinsanı Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci hakkındaki iddialarının araştırılması için resen soruşturma başlattı.

CHP Lideri Özgür Özel dün saat 12.00’de partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Özel açıklamasında, eski AK Parti MKYK üyesi Avukat Mucahit Birinci’nin, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan işinsanı Murat Kapki’yi 31 Temmuz 2025’te günü cezaevinde ziyaret ettiğini öne sürdü. Birinci’nin bu görüşmede Kapki’nin önüne 1.5 sayfalık bir ifade tutanağını koyduğunu ve “Bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin” dediğini iddia etti. Özel’in bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğinin araştırılması için resen soruşturma başlattı.