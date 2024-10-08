Özel’den hükümete sığınmacı çağrısı: Hazır af çıkmışken gönderelim

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Türkiye’nin de Hatay’ın da önemli bir sorunun sığınmacılar olduğunu kaydeden Özel, şunları dedi: “Türkiye, dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi ve açık ara önde. Avrupalıların hepsinin yüzüne söylüyorum; 6 milyar verip bizi 4.5-5 milyon sığınmacıyla burun buruna getirdiniz. Bu sorunu hep beraber çözmeliyiz. Şimdi büyük bir fırsat var. Esad genel af ilan etti. Buradaki herkes giderse cezaya tabi olmayacak. Bu fırsat bugün kaçarsa bir daha olmayacak. Hazır genel af varken, hazır ben bütün dünyadaki sosyal demokrat partilerin, sosyalist partilerin, sol partilerin liderleri ile konuşuyorum; ‘Sığınmacılar Suriye’ye dönsün para meselesi kolay’ diyorlar. ‘Ama sakın bize yollamayın’ diyorlar. Gidelim dünyadan parayı bulalım, Avrupa’dan desteği alalım. Bunların evini, okulunu, hastanesini yapalım, işyerlerini oraya açalım. Artık bu fırsatı kaçırma; Esad’a git, anlaş, el sıkış, hazır af çıkmışken, davulla zurna ile yollayalım bu arkadaşları.

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ÇALIŞMA İZNİYLE UĞRAŞIYORLAR

Daha dün (pazar) yeni belge geldi. Belgeyi dün (pazar) gösterdim mitingde. Geçici sığınmacıların kalma süresinin uzatılması, iş izni olanların, çalışma izni olanların süresinin uzatılması, olmayanlara çalışma izni verilmesine uğraşıyorlar. Bunların tamamı Türkiye’deki işsizliği büyütür. Bu işler yanlış işler, tehlikeli işler. Gidelim, ben ayrı gideyim, sen ayrı git. Gerekiyorsa birlikte gidelim. Bu çağrımı tekrarlıyorum.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE DÖNELİM

Kadınları katlediyorlar. Vahşice cinayetler işliyorlar. Niye? Çünkü cezasızlık kültürü var. Bir kapıdan sokuyorsun, öbür kapıdan çıkıyorlar. Türkiye’nin övünç kaynağıydı İstanbul Sözleşmesi. Onaylandığı yıl, kadın cinayetleri baş aşağı gitti. Bir gecede sözleşmeden çıktılar. Devleti kadının arkasından çekince katillere cesaret veriyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönme çağrısını yapıyorum.”

MECLİS’TE OTURUM

Meclis’te bugün CHP’nin çağrısıyla gizli oturum yapılacağını kaydeden Özel, “Cumhurbaşkanı diyor ki ‘İsrail’in bir sonraki hedefi biziz’. Ona ne Netanyahu cesaret edebilir ne dünyanın en akılsızları buna kalkışabilir. Ama bir şey var. Bir korku yaymak, insanlara ‘Evet ama tehlike büyük. İsrail saldıracak, beni desteklemelisin’ demekse hesap, işte bu parti bu numarayı yutmaz. Oturumun 10 yıl gizliliği var. Bize İsrail saldırısının kapıda olduğunu, bir sonraki hedefin Türkiye olduğunu anlatırlarsa gereğini yaparız, susarız. Ama Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ağzıyla söylenen lafın altını tane tane doldurmazlarsa evet oturum gizli, söyleneni söyleyemem. Ama söylenmeyeni ifşa ederim. Kimse bizi İsrail tehdidiyle korkutup yoksulluğu konuşmamamızı beklemesin” dedi.