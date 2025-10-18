Özel’den Hollanda’da gençlik mesajları: Geleceğin yöneticileri

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İsveç Başbakanı ve Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Genel Başkanı Stefan Löfven’in davetiyle PES kongresine katılmak üzere Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daydı.

Kongrenin ilk gününde konuşmacıları dinlemek ve ikili temaslarda bulunmak üzere, Beurs van Barlage’da düzenlenen kongreye katılan Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti. Özel, kongreye partisinin gençlik kollarından dört temsilciyle katıldı. Özel, yaptığı açıklamada gençlerin yurtdışı temaslarında yer almasının önemini vurgulayarak şunları söyledi:

YAŞ ORTALAMASINI DÜŞÜRMÜŞTÜK

“Nasıl yöneteceğimizi ifade ettiğimizde iki şeyden bahsetmiştik. Hem yaş ortalamasını düşürme. PM’nin yaş ortalaması 42’ye düşmüştü, MYK’nın da 44’e. Bu çok önemliydi. Bir de geleceğin yöneticilerini yetiştirmek için onları yurtdışı temaslarda mutlaka yanımızda bulunduracağız. Hem de yurtdışında diğer gençlik örgütleriyle de temas sağlayacağız. Onlar partimizin gençlik kollarının yurtdışı ilişkilerden sorumlu ekibi olarak hem yurtdışında gençlerle temas ediyorlar hem de örneğin benim liderlerle yaptığım görüşmeye eşlik ediyorlar. Çıkınca da neyi niçin öyle yaptığımızı anlatıyoruz arkadaşlara.

Haberin Devamı

BELLİ KIDEMLİLER OLUŞMAYA BAŞLADI

Belli organizasyonların belli kıdemlileri oluşmaya başladı. Kıbrıs ziyaretimize hep PM’nin aynı genç üyeleri geliyor. PES kongresine geldiğimizde gençlik kollarının yurtdışında görevli arkadaşlarımız bizimle geliyor. Sosyalist Enternasyonal’a belli arkadaşlar geliyor. 10 yıl sonra bu arkadaşlar bugün edindikleri deneyimlerle partimizi buralarda kendileri temsil ediyor olacaklar. Bayrak devir teslimi için şimdi yanımızda koşuyorlar. Vereceğiz, onlar koşacak, gidecek, biz geride kalacağız sonra.”

İsveç Sosyal Demokrat Partisi Lideri Magdalena Andersson, Belçika Sosyalist Partisi Lideri Paul Magnette, Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi Lideri Antti Lindtman ve İtalya Demokrat Partisi Lideri Elly Schlein ile görüşen Özel daha sonra Avrupa Sosyalist Partisi PES Liderler akşam yemeğine katıldı.