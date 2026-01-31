Özel’den hodri meydan: İstanbul için sandık çağrısı

Haberin Devamı

AK PARTİ’YE GEÇMİŞSE

“770 yılla yargılanan, devletin 15 korumasıyla gezen, lüks evinden lüks arabasıyla adeta toplantıya iştirak eder gibi yargılanmaya gelen ve mahkeme bitince devlet korumasıyla evine giden. Ama kendisinin hizmet verdiği ya da ihale aldığı belediyeler eğer CHP’liyse belediye başkanlarının içeride olduğu ama örneğin Isparta, Elazığ gibi AK Partiliyse, Kütahya gibi ki geçmiş dönem için söylüyorum, MHP’liyse onlara hiçbir şeyin yapılmadığı, dosyaların ayrıldığı, illerine yollandığı, yargılamaların bile olmadığı, çoğunlukla soru bile sorulmadığı ortada. CHP’liyse ve en çok Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediyeyken, hem de örneğin anket faturasını Aziz İhsan Aktaş’a ödetecek kadar partimizin asla kabul etmeyeceği bir tutumu olmuş. Bu belgelenmiş, bu belge görülünce belediye başkanı AK Parti’ye geçmişse ve Erdoğan’ın övgülerine mazhar oluyorsa, CHP’den seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, o zaman asla ve asla yargılamanın olmadığı bir süreçteyiz.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA YANIT

Biz çok sert tepki gösterdik Aydın’da. Bin pişman oldu. İnsan içine çıkamayacak haldedir. Kurnaz ya hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Mesela bir tazminat davası açsaydın da görseydim. Mahkeme bana deseydi ki ‘Özlem Çerçioğlu hangi faturasını Aziz İhsan Aktaş’a ödetmiş? Ben de ‘İftira atmadım efendim, işte faturası burada’ deseydim.

EMEKLİDE BÖYLE ÖFKE GÖRMEDİM

Çarşamba akşamı Bağcılar’ın en büyük meydanı neredeyse sıfır derecede hınca hınç doluydu. Meydanın yüzde 70’e yakını emekliydi ve ben öyle bir öfke görmedim. Emeklilerin gözlerindeki ateş, bu iktidarı yakacak. Emeklilerin gözlerindeki öfke ve kızgınlık, bundan önce hiç şahit olmadığımız boyutta.

29 MART’TA SANDIK ÇAĞRISI

Türkiye’de ilk kez erken seçim talebi yüzde 65’e çıktı. Diyorum ki, benim cesaretim var, elimizdeki İstanbul yerel yönetimlerini, ben seninle erken seçime gitmeye varım, bırakıyoruz. Gel karşımıza çık. 29 Mart Pazar günü bütün İstanbul’a sandıkları kuralım. Eğer sen kazanırsan, Ekrem Başkan da aday değil, ben de siyasette yokum, bırakıyorum. Bu kadar iddialıyım. Ama biz kazanırsak, erken seçim sandığını getireceksin. Hodri meydan. Bütün İstanbulluların önünde çağırıyorum. 29 Mart’ta kararı İstanbul versin.”

KREŞTE DARP İDDİASI

CHP Lideri Özel İstanbul’da İBB’ye ait kreşte bir kişinin tutuklandığı, çocuğa darp ve istismar iddialarına ilişkin de şöyle dedi: “İlk duyduğunda İBB Başkanvekilimiz ilk soruşturmayı açtı. İBB’nin kayıtlarına göre 35 kamera var. Ölü nokta yok. Çocukla temas yok. Suçsuzsa adalet yerini bulacak, çıkacak. Toplu iğnenin başı kadar kusuru olanın gözünün yaşına bakmayız.”

Bu arada CHP, 20 bin liralık en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

DEPREM BÖLGESİNDEYİM...

ÖZGÜR Özel iktidardan partisine yönelen deprem bölgesi eleştirilerine şu yanıtı verdi: “Bütün bir haftayı deprem bölgesinde geçireceğim. ‘CHP deprem bölgesine hiç gelmedi’ diyorlardı. Onlardan çok gittiğimiz ortaya çıktı. ‘Ne yaptınız’ diyorlardı. Teker teker saydık neler yaptığımızı. Başta Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin Hatay’a yaptıklarını, Mansur Yavaş’ın Kahramanmaraş’a yaptıklarını, tüm belediyelerin orada olup neler neler yaptığını anlattık. KİPTAŞ İstanbul’da ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün zorluklara rağmen durmadan, yorulmadan, usanmadan kentsel dönüşüm yapıyor. Murat Kurum bana sormuş, ‘Yaptığınız bir kentsel dönüşüm projesi var mı?’ diye. Aha da var. Bugün de bize böyle bir anahtar teslim törenine katılmak nasip olmuş.

Şunu da müjdeleyeyim. Önümüzdeki aylarda hepinizi bir törene davet edeceğiz. Tören, Guinness rekorlar kitabının temsilcilerinin hazır bulunacağı bir tespit töreni. Ve dünya rekoru kırıyoruz. Nedir dünya rekorumuz? Aynı anda bir şehirde ilerleyen eşzamanlı en çok metro inşaatı ve bir günde kat edilen yeraltında en uzun mesafe.”

CHP Lideri Özgür Özel, sanatçı Kadir İnanır’ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti. Özel, İnanır’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel ayrıca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Haldun Dormen’in ailesini de ziyaret ederek başsağlığı diledi.