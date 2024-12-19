Özel’den haciz tepkisi: O para sosyal yardım parası

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CHP Lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “ATAM Çiftliği” adı verilen BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanında gerçekleştirdiği gezinin ardından gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: “SGK’nın toplam 100 lira alacağı var. Bu alacağın 10 lirası her partiden bütün belediyelere ait. Yüzde 90’ı AK Parti’nin çok sevdiği müteahhitlerine, iş adamlarına, kamu müteahhitlerine ait. Bunları, bu şirketleri açıklamadan belediyelerin üstüne gitmek demek şu demek, ‘CHP’li belediyelerin yaptığı hizmetlerle rekabet edemiyorum. Onun için ellerini kollarını bağlayalım’ diyorlar.

ENGEL OLAMAZLAR

Göz diktikleri para, sosyal yardımların parasıdır. Doğalgaz yardımına, protein desteklerine, ete, süte, yoksulun her türlü ihtiyacının görülmesine, üniversite öğrencisine dağıtılan çorbaya, ilkokul öğrencisine verilen kırtasiye desteğine göz dikmiş durumdalar. Başkanlarımız her şeye rağmen bunları sürdürmeye devam ediyor. Bize engel olamazlar.

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(Sayı arttı mı) Şu anda altı belediye ile ilgili bilgi var. Ama zaten silkeleme talimatını almışlar, mahsuplaşmaya kapı kapalı. Bir an önce silkelemeye bakıyorlar. Arkadaşlarımız alabilecekleri tedbirleri alıyorlar. Çünkü o üzerine akbaba gibi çökmeye çalıştıkları para; belediye başkanlarımızın şahsi parası değil, belediyenin stoktaki parası değil; yoksula bu kışın ortasında sahip çıkmak üzere olan sosyal hizmetlerinin bütçesi. Memur maaşları, işçi maaşları, onlar nasıl ödeniyor, hangi para gelince ödeniyor? Herkes zaten bunu biliyor. Sosyal yardım yaptığımız hesaplara saldırıyorlar. Bu da büyük bir vicdansızlık, büyük bir fırsatçılık.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜKLÜĞÜ

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye, Türkiye’den büyüktür” sözleri) Türkiye’nin Türkiye’den büyük olduğu, etki alanının çok daha yüksek olduğu, dünyadaki bütün mazlum milletlere tarihi boyunca örnek olduğu, sahip çıktığı bir gerçektir. Bunların idrak edilip ifade ediliyor olmasında hiçbir mahsur görmem, memnuniyet duyarım. Ama bu ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk’e dünyanın hiçbir lideri küstahlık etmedi, edemezdi. (Trump’ın) Bir utanç mektubu var. Biz o zaman da bunu kabul edilemez bulmuştuk. Şimdi de Trump‘ın bir övgü dizgesi var. Ama tonu aynı ton. Üstten bakıyor.”

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HABLEMİTOĞLU ANILDI: FETÖ’YÜ EN İYİ GÖRÜP ANLATANDI

- Özel, 22 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun ismini yaşatmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı parkın açılışında, “Hablemitoğlu, gerçek bir vatanseverdi. FETÖ’nün nasıl bir örgüt olduğunu o dönemde en iyi gören ve en cesaretli anlatandı. Onun kitapları, makaleleri, söyledikleri dikkate alınsaydı şüphesiz 15 Temmuz hiç yaşanmazdı” dedi. Sinan Ateş cinayetine de dikkat çeken Özel şöyle dedi: “Koskoca Ankara‘yı Türkiye’nin başkentini Narinimizin öldürüldüğü Tavşantepe Köyü’ne çevirmeye çalışıyorlar. Katillerin kim olduğunu herkes biliyor ama bir tek devlet bilmiyor, bir tek savcı bilmiyor. Biz Ankara’yı Tavşantepe Köyü değil, Tavşantepe’yi de Ankara’yı da hukukun egemen olduğu, adaletin egemen olduğu yerler haline getireceğiz.”

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CHP’DEN MARMARİS İHRACI

-CHP, Marmaris’teki Sinpaş GYO’ya ait otel projesiyle ilgili imar mevzuatına aykırılık iddialarıyla ilgili aralarında eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da bulunduğu üç ismi kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti. MYK toplantısında alınan kararla, Oktay ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk’ün de ihracı istendi.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde imar yönetmeliğine aykırı olarak projenin genişlemesinin önünü açan ruhsat düzenlemeleri büyük tartışma yaratmıştı. Marmaris Belediyesi de geçtiğimiz günlerde mahkeme kararları üzerine otel projesinin yapı ruhsatlarını iptal etmiş ve inşaatı mühürlemişti.

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ÖZEL’DEN SİLİVRİ ZİYARETİ

-CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Silivri Cezaevi’ne giderek, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile birlikte, Gezi davası tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, vekilliği düşürülen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ve eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret edecek. Özel’e cezaevi ziyaretinde Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan eşlik edecek.