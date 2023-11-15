Özel’den grup toplantısında ‘babaevi’ çağrısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ilk salı günü grup toplantısına milletvekillerinin yanı sıra il başkanları da katıldı. Kalabalık ve coşkulu toplantı öncesinde kapalı grup yaparak yeni döneme ilişkin yol haritası ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile ilgili sunum yapan Özel, toplantının basına açık bölümünde de şu mesajları verdi:

‘GENÇLEŞTİK’ MESAJI

“Kurultayda oluşan Parti Meclisimizin yaş ortalaması 43. 24 kişilik Merkez Yönetim Kurulu’muzun yaş ortalaması 46. Türk siyasetinde ilk kez bir gölge kabine yaptık. Kabine’nin yaptığı her şeyi dakika dakika izleyerek, doğrulara destek vererek, yanlışlara engel olmaya çalışarak yapıcı ve etkin bir şekilde muhalefet yapacağız. Erdoğan kabinesinden farkı şu, gölge kabinemizin 9’u kadın, 9’u erkek. Erdoğan’ın kabinesinde bir kadın var. Türkiye’nin kadınları şunu görsünler, ‘Sen eve layıksın’ diyerek tüm işleri kadınlara layık gören bir anlayış ile ‘Sen ne kadarsan ben o kadar’ diyen bir anlayış var. Bu anlayış partimin ve benim anlayışım. Ama esas olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlayışı.

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Daha genç bir ekiple, vefasızlık yapmadan bir yol yürüyüşüne başladık. CHP babaevidir. Babaevinde çorba kaynamaktadır. Bugün bu babaevinde, biz çorbayı kaynatanlarız. Bu babaevinin tapusu ne Özgür Özel’de ne Kemal Bey’de. Bu babaevinin tapusu Atatürk’tedir. Gelin değiştirelim, güçlenelim, hep beraber zenginleşelim. Hep beraber bu ülkeyi Atatürk’ün dediği yere çıkaralım. Babaevi sizleri bekliyor.

DİSK’İN YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK

Tüm sosyal sınıflara eğilmek bizim boynumuzun borcudur. Geçtiğimiz günlerde Barolar Birliği’nin eylemine destek verdik, şimdi DİSK İstanbul’dan Ankara’ya yürüyor, takip ediyoruz, örgütlerimiz onlarla yürüyecekler. Cuma günü Ankara’da ben, grubum DİSK ile beraber yürüyeceğiz. Emek ile sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin, kadın ile erkek karşı karşıya geldiğinde kadının yanında olacağız.”

ANAYASA YANITI: CHP’DE O GÖZ YOK

Özel, “Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararında önce alt mahkeme sonra da dosyayı yolladığı Yargıtay 3. Dairesi, Anayasa Mahkemesi’ne kafa tuttu. İçinde kişiselleşmiş meseleler, tehditler, olmayacak ifadelerle bir karar yazdı. Gözlerimize inanamadık. Kararda, Meclis Başkanı’na da kararı niye okutmuyorsun diye kafa tutmak, had bildirmek de var. Hataylılara milletvekili seçmek sizin işiniz değil, ben tastik edersem olur, ben onu milletvekili kabul etmiyorum diye küstahlık, milli iradeyi tanımazlık var. Biz dedik ki, bu karar, bu Meclis tarafından süratle ele alınmalı. Numan Kurtulmuş’u aradım, önce olumlu bir yaklaşım oldu, sonra ne olduysa oldu, Danışma Kurulu olmadı.

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SENDE O SAYI YOK

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’a) Şimdi çıkmış diyor ki Anayasa’da değişiklik yapalım. Vallahi sende değiştirecek sayı yok, CHP’de de seninle birlikte AYM’yi güçsüzleştirecek, kararlarına uymamayı keyfileştirecek, Anayasa’yı hiçleştirecek bir işbirliğine gidecek göz yok. Seninle birlikte Anayasa’yı çiğnemeye kalkarsam gözüm çıksın. Bu Anayasa her doğana değil, Erdoğan’a yapıldığı için kriz üretmektedir. Meclis’teki direnişimiz sürüyor, yeni bir eylem kararına kadar nöbetimiz devam edecek.”

AKŞENER’LE GÖRÜŞTÜK

Özel, toplantının ardından gazetecilerin İYİ Parti Lideri Akşener ile görüşmesine ilişkin soruları üzerine, “Sayın Akşener ile çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık, elbette görüşeceğiz ama kararlaştırdığımız bir tarih söz konusu değil” derken, önseçimden vazgeçilip geçilmediği sorusuna karşılık da “Mevcut belediye başkanlarımızı anketle ölçeceğiz. Halkın gönlünde yeri yoksa yeni aday belirleyeceğiz, örgütümüz çoklu yarış derse mutlaka önseçim yapacağız. Örgüt denetiminde önseçim yapacağımızı söyledim. Sandıktan kim çıkarsa onu adaylaştıracağız” dedi.

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BOSNA’YA DA GİDİYOR

CHP Lideri Özel, yurtdışı ziyaret programına Bosna Hersek’i de aldı. İlk yurtdışı ziyaretini bugün KKTC’ye yapacak olan Özel, 25 Kasım’da da Bosna Hersek’e gideceğini söyledi. Özel’in henüz tarihi netleşmeyen Azerbaycan ziyaretinin hazırlıkları ise sürüyor.