Özel’den ‘görüntü’ çıkışı: Sabrımızın sonundayız

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CHP Lideri Özgür Özel, ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katıldı. Özel konuşmasında özetle şunları söyledi: “Gaziosmanpaşa’da 100 kere sandık saydırdılar. Günlerce saydırdılar, bütün oylara bir daha baktılar ama Hakan’a mazbatayı vermek zorunda kaldılar.

KUMPASI GÖRDÜNÜZ MÜ

Meclis’te(belediye meclisi) AKP ve MHP 21, Cumhuriyet Halk Partisi 17 ama belediye başkanlığında Hakan Başkan yüzde 41 oyla seçimi kazandı. O günden bugüne hazmedemiyorlar, sindiremiyorlar. Şimdi yarın İçişleri Bakanlığı Hakan’ı görevden uzaklaştırma yapacak, tutuklu diye. Sonra bunlar gidecekler Belediye Meclisi’ne 18 AK Partili, üç MHP’li 21 kişi, Hakan’ın yerine belediye başkanvekili seçecekler. Kumpası gördünüz mü? Şimdi bu Gaziosmanpaşa’yı sizin gibi herkesin helal oylarıyla, seçim sonucuna göre verilmiş bir karar uygulanmak varken darbe yapmaya, haksızlıkla almaya kalkıyorlar. Dün sabah bu operasyondan sonra arkadaşlarımız sağlık muayenesine, sonrasında da adliyeye götürülürken darbe döneminde askerlerin yaptığı gibi, çok eski zamanlarda suç örgütlerine, terör örgütlerine yapılan bir muameleyle ip gibi dizdiler. İki kollarına birer polis verdiler, kamerayı çalıştırdılar, teker teker önünden geçirdiler.

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TALİMATI KİM VERDİYSE

Buradan şunu söyleyeyim, dün o görüntü Türkiye’yi belki 60-70-80 yıl geriye götürmüştür. O görüntü, darbecilerin yaptığı, millete kafa tuttuğu, millete ‘Senin seçtiğini değil benim kolumdan tuttuğumu görüyor musun?’ diye millete kafa tutmaktadır. O görüntüdeki polis emir kulu. Ama o görüntünün talimatını kim verdiyse, kim verdirdiyse, o görüntüyü kim istediyse onun bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurduğunu görene kadar bana durmak yok. Huzur yok. O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle. Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim. Sabrımızın sonundayız. Saraçhane’deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz. Ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız.”

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İMAMOĞLU’NA ZİYARET

Özgür Özel sabah saatlerinde de Ekrem İmamoğlu ile diğer tutuklu belediye başkanlarını Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.