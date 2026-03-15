Özel’den Gençlere vaatler: yasaksız Türkiye vizesiz Avrupa

UŞAK’ta vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şu mesajları verdi: “Güzelim Uşak’a selam olsun. Bugün bu meydana bir miting yapmaya gelmedik. Bugün bu meydanda her türlü haksızlığa karşı çıkanlar var. İradesine, cumhurbaşkanı adayına sahip çıkanlar var. Bugün bu meydanda Uşak’ın yiğit evlatları var. Uşak’a bakınca o fotoğrafı görüyorum. ‘Cumhuriyeti biz böyle kazandık’ diyen o muhteşem fotoğrafı görüyorum. AK Parti nedir sorusunun kabak gibi ortaya çıktığı bir durumdayız. ‘CHP, Uşak’a 2 yılda tramvay getirdi’ demesinler diye engel olmaya çalışıyorlar. 9 işçiye mezar olan İliç’teki madende çevresel etki değerlendirmeye ‘gerek yok’ dediler. Ama tramvaya ÇED istiyorlar.

ŞEKER FABRİKASI KORUNMALI

Kasapta 1.000 lira olan etin kilosu 650 liraya, kıymanın kilosu 650 liraya burada satılıyor, 1 liraya emekliler çay içiyor Uşak’ta. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda diyecek emekliler. Söz veriyoruz. Uşak’taki devlet hastanesini yıktılar bir tek elde şehir hastanesi kaldı. Uşaklılar doktora ulaşmakta güçlük çekiyorlar. 13 yıldır, 29 kilometrelik çevre yolu hâlâ bitmedi. Uşak’ın havalimanını işlemez hale getiriyorlar. 2023’te hızlı tren başlayacak dediler, şimdi 2028 diyorlar. Gökkaya Barajı, 12 yıl oldu bitmedi. Kent aydınlatmasının yapıldığı ilk şehir Uşak’tır. Şeker fabrikası mutlaka korunmalı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uşak’ta en büyük sorunlardan biri de uyuşturucu. Şehrin 58 giriş çıkış noktası var ve burası eskiden kavşak noktasıydı şimdi uyuşturucu merkezi haline gelmiş. Burada kahramanca mücadele eden polisimize teşekkür ediyoruz. Torbacıyla değil, baronla mücadele edeceğiz. Önce kara parayı takip edeceğiz. Uyuşturucu baronlarının malvarlığına el konulacak, limanlarda denetimi artıracağız, suç ağlarına karşı gerçek bir uluslararası işbirliği örgütlenecek. Sorunu yönetecek değil, sıkıntıyı tamamen ortadan kaldıracak politikaları savunuyoruz. CHP iktidarında Uşak’tan da 81 ilimizden de uyuşturucu kazıyıp atacağız. İktidarımızın ilk 3 yılında, dünyanın en büyük uyuşturucuyla mücadele seferberliği yapacağız. Tayyip Erdoğan emekliyi sevmiyor. Gençleri sevmediği gibi çiftçiyi de sevmiyor. Türkiye’de çiftçi yaşı 38’den 57’ye yükseldi. Gençlerimiz yurtdışına kaçmayı düşünüyor. Beka sorunumuz Türkiye’nin gençlerinin, dünyanın gelişmiş ülkelerine gitme hayali kurması. Gençler o seçime gelecekler, gençler bu iktidarı değiştirecekler. Ben de gençlere söz veriyorum, sizin sayenizde CHP iktidara geliyor. Gençler, yasaksız Türkiye ve vizesiz Avrupa geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize medeniyeti geçmemizi söylemiş. Onun partisi iktidara geldiğinde, Türkiye, Avrupa’nın en önemli ülkeleri arasında yer alacak.”

DOKTORLARA SÖZ VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Zor koşullara, şiddete ve değersizleştirilmeye rağmen insan hayatı için görev yapan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Hak ettikleri saygıyı gördükleri, güvenle çalıştıkları ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir sağlık sistemi sözümüzdür. 14 Mart 1919’un tıbbiyelilerin işgale karşı direnen mücadeleci ruhuyla tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı selamlıyorum.”

ARAPÇA OKUNAN İSTİKLAL MARŞI’NA TEPKİ

“(Karaman’da İstiklal Marşı’nın Arapça okutulması) Arapça, Türkiye’deki 6 milyon vatandaşımızın anadilidir. Baş göz üstünedir. Ancak bir ülkenin milli marşı o ülkenin kendi dilinde, öz dilinde özellikle resmi dilinde okunur. Böyle bir utanmazlığın asla affı yoktur. Bu İstiklal Marşı’nı Arapça okutmak; Mehmet Akif Ersoy’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e meydan okumaktır. Ne Arapça’ya ne de o dilin kullanılmasına kimsenin sözü yok. Ama bir milli marşı Arapça okutmaya kalkarsan bunun amacı bölücülüktür.”

İBB DAVASI: YALANIN ALTINA İMZA ATTIRMIŞLAR

“İBB davası bu hafta görülmeye başladı. Daha çıkar çıkmaz itirafçılar dökülmeye başladı. ‘Gördüm’ diyor iddianamede, diyor ki ‘Görmedim’. İtirafçı diyor ki ‘20 milyar yolsuzluk gördüm’. Ekrem Başkan ayağa kalkıyor diyor ki ‘Ağaç A.Ş’nin yıllık cirosu ne kadar’ 5 milyar. ‘5 milyarlık yerde 20 milyar olur mu?’ Dönüyor diyor ki ‘Vallahi doğru o tarafını düşünemedim’. Düşünemediği yalanın altına imza attırmışlar.” Özel, Manisa’da katıldığı iftar programı sonrası yaptığı açıklamada da Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alınmasının siyasi olduğunu savundu. Özel, “Bu süreç Aydın Büyükşehir’in AKP’ye geçmesinin transfer ücreti” dedi.