Özel’den gelire göre kira sözü

CHP Lideri Özgür Özel, Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde özetle şunları söyledi:

“Sizi görünce diyorum ki biz kazanacağız, biz kazanacağız. Milas meydanı ikiye bölünmüş. Bir taraf gideceği söylüyor, öbür taraf geleceği. Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Size şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun. Şimdi bu mitingi buraya yapmaya geldik. 89’uncu kez bir meydandayız, bir eylemdeyiz. Otobüsün üstündeyiz. Durmadık ve durmayacağız. Yılmadık, yılmayacağız. Ne arkadaşlarımızı unutacağız, ne bu mücadeleyi bırakacağız.

BARINMA SORUNU

İnanılmaz bir barınma sorunu var. Ortalama 30 bin lira kirayla Allah ev sahibi olmayanlara, kiracılara, bilhassa da bu şehre tayinle gelen devletimizin memurlarına yardım etsin. CHP’nin barınma sorununu çözmek üzere hazırladığı parti programındaki bölümde kiralık sosyal konut vardır. Biz, bunu söyleyince Adalet ve Kalkınma Partisi bunun bulduğu büyük karşılıktan sonra ‘Biz de bunu yapacağız’ dediler. Ancak buradan ifade ediyoruz. 100 konuttan beş tanesinin kiralık olması asla yeterli değildir. Bizim önerimizde olduğu gibi yüzde 15, 20, 25’lik oranlarda en az kiralık sosyal konut olmalıdır. Bu kiralar dünyadaki iyi sosyal demokrat örneklerde olduğu gibi bizim iktidarımızda gelire göre kira dönemi başlayacaktır. Çok kazananın daha yüksek, az kazananın daha az kira ödediği, hiç kazancı olmayanın temel vatandaşlık gelirini aldığı ve ücretsiz barındığı bir sistemi kurmak boynumuzun borcudur. Bu ülkeye namus borcumuzdur.

AYM’DEN İPTAL BEKLİYORUZ

(Zeytinlikler) Anayasa Mahkemesi’ne buradan, Milas meydanından çağrıda bulunuyorum. Ve bu canlılar için, bu güzel memleket için Anayasa Mahkemesi’ne ‘lütfen’ diyorum. Oraları maden olduğunda yok olacak olan o hayvanları, o güzelim ağaçları düşünün. Ve bir tane zeytinin bile kıymetini düşünün ve 1.5 milyon zeytin ağacının kesimine ‘dur’ demek sizin yetkinizde. Sizden bunu bekliyoruz.

O SENETLERİ YIRTACAĞIZ

İkincisi buradan deprem bölgesine bir kez daha selam olsun. Bağış kampanyaları ile birlikte toplam 71 milyar dolar toplandı. Ne yaptılar? 40 milyar dolarla konutlar bitti diye hesap yaptılar. Onların yalancısıyız. Yani konutlara lazım olan para toplandı ve 31 milyar da fazlası var. Ama depremzedeye anahtar vermeden önce senet imzalatıyorlar. Neymiş efendim? Dükkân olursa kanun dışıymış, kapsam dışıymış. Rezerv alan kapsam dışıymış. Dedik ki ‘Faiz olmasın.’ 10 gün sustular, toplumda yükselen baskıyı görünce dün açıkladı ‘Faiz almayacağız’ diye. İşte bu tekrarın, mücadelenin ve bu meydanların gücüdür. Şimdi diyor ki ‘İki yıl ödemesiz, 18 yıla böleceğim. Peşin verene beşte birine vereceğim, birkaç milyona ev vereceğim.’ Ya bu evlerin parasını bu aziz millet vergi olarak ödedi. Bağış kampanyaları ile ödedi. Daha ne parası? Erdoğan’dan bir tek şey istiyoruz. Erken seçim sandığını istiyoruz.”