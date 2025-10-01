Özel’den Gazze yorumu: Türkiye sorumluluk alsın destekleriz

Haberin Devamı

CHP 21 Eylül’de tamamlanan 22. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından ilk MYK toplantısını dün düzenledi. İki saat süren toplantıda TBMM’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı, partinin 3-5 Ekim’de Bolu’da düzenleyeceği milletvekili kampı ve ABD Başkanı Trump’ın Gazze’de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planı görüşüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trump’ın Gazze’ye yönelik barış planıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel şunları kaydetti: “Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin sorununu tarihsel bir tutarlılık ve vicdani bir kararlılıkla her zaman sahiplendik. Gazze’deki insanlık dramına en sert tepkiyi gösterdik. Filistin’de her gün çocuklar ve kadınların da içinde olduğu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybediyor. Tüm endişelerimizi muhafaza ederek Gazze’de ateşkesin sağlanmasından, günahsız Filistinlilerin İsrail kırımından kurtulma ümidinden memnuniyet duyuyoruz. Açıklanan planda bizim en başından beri hassasiyet gösterdiğimiz bazı hususların yer aldığını görüyoruz. Gazze’nin İsrail tarafından ilhak edilmeyecek ve İsrail ordusunun geri çekilecek olmasını destekliyoruz. İnsani yardıma izin verilecek, Filistinlilerin tehcire zorlanmayacak olmasını ve göçmek zorunda bırakılan Filistinlilere geri dönme imkânı sağlanmasını destekliyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını olumlu buluyoruz.

BARIŞ GÜCÜNÜ DESTEKLERİZ

Türkiye barışın korunması için sorumluluk almalıdır. Biz ana muhalefet partisi olarak bunu destekleriz. Filistin’de oluşturulacak

bir barış gücünün parçası olmak da buna dahildir. Hem Hamas’ın hem de Netanyahu kabinesindeki bazı şahin isimlerin plana direnme, süreci zora sokmaya çalışma ihtimali var. Planın hayata geçmesi için Hamas’ın kabulü önemli. Yoksa, çatışmalar tekrar başlayabilir. Süreci dikkatle takip ediyoruz.

KÖTÜ BARIŞ SAVAŞTAN İYİDİR

Tüm bunlarla birlikte, Filistin sorununun çözümü için iki noktanın dikkate alınması gerektiğinin altını çizmeliyiz. Filistin’in geleceğini ilgilendiren her türlü çözüm sürecinde Filistinlilerin yer alması gerekir. Ve bu sürecin, ‘İki Devletli Çözüm’ talebine engel olmaması gerekir. Nihai çözümün ancak iki devletli bir yapıyla gerçekleşeceğini tekrar ediyor, bu konudaki Birleşmiş Milletler kararını hatırlatıyoruz. ABD-İngiltere’nin, Filistinlilere sormadan hazırladığı, BM’nin görevini insani yardımların ulaştırılmasına indirgeyen, Gazze’nin başına Irak işgalini desteklemiş Tony Blair’i getirmeyi hedefleyen bu plana ilişkin yaklaşımımızı Aliya İzzetbegoviç’in şu sözleriyle özetleyebilirim: ‘Bu adil bir barış değil ama kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir.’”

FERDİ ZEYREK ADINA VAKIF

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki akşam Manisa’da Ferdi Zeyrek Vakfı’nın açılış törenine katıldı. Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’in adına kurulan vakfın açılışı önceki akşam Manisa Büyükşehir Belediyesi’ndeki törenle gerçekleştirildi. Açılışa katılan Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ferdi’nin pek çok hayali vardı ama onun hayalleri en çok insana dairdi, çocuklara dairdi... Bugün bu vakıf, işte o hayalleri geleceğe taşımak için var. O yüzden diyoruz ki Ferdi’nin hikâyesi yarım kalmasın. Bu vakıf hepimizin vicdanına emanettir” dedi. Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek öncülüğünde kurulan vakıf, hayırseverlerin katkılarıyla öğrencilere burs, ihtiyaç sahiplerine yardım ve hayata geçireceği faaliyetlerle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak.