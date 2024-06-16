Özel’den Gazze çağrısı: Dünya artık ses çıkarmalı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları ifade etti:

“Kurban Bayramları, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün öneminin daha iyi anlaşıldığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı artıran günlerdir. Ülkemiz ve yurttaşlarımız, yanlış siyasi tercihler nedeniyle uzun süredir ekonomik zorluklar yaşamaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinde siyasi ve ekonomik tercihleri halkın onayını alamayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ise vergide adaleti sağlayacağına, asgari ücreti artırmama fikrinden vazgeçeceğine, emekli maaşını artıracağına, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemelerin hazırlığını yapmaktadır.” Özel, Filistin’i tanıma kararı alan Avrupa ülkelerine yenilerinin eklenmesini dilediğini de kaydederek, “Dünyanın bu mezalim karşısında sessizliğini bozmasını temenni ediyorum” dedi.