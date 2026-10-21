Özel’den fon çıkışı: Kriz derinleşiyor

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YANLIŞ TUĞLAYLA DOĞRU DUVAR ÖRÜLMEZ

“Milletimiz çoklu krizler içinde geçim ve yaşam mücadelesi veriyor. Ama unutmayalım ki, bu yaşadığımız sorunların hiçbirisi gökten zembille inmedi. Hayat pahalılığı, devlete olan güvensizlik, gelecek kaygısı, torpil, kayırmacılık, kutuplaşma gökten inmedi. Bunların hepsi üst üste konmuş yanlış tuğlaların sonucudur. Yanlış tuğlayla doğru duvar örülmez. Bu vurgunun açığa çıkmasının üzerinden tam 34 gün geçti. İlk gün ‘Ucu nereye varırsa varsın’ diyenler, ucu kendine dokununca aniden çark ettiler.

NİHAYET ÜÇÜ İSTİFA ETTİ

Fon Koordinasyon Kurulu kurdular. Altı kez toplandılar, sorunu çözmediler. Çözmek bir yana toplantıya dahil ettiklerini, altı toplantı yaptıklarını ancak dün istifaya ikna edebildiler. Her gün kriz biraz daha derinleşiyor. Suiistimal, kötü yönetim, kötü niyet biraz daha ispatlanıyor. Milyonlarca mağdura her gün yeni mağdurlar ekleniyor. İlk bu iş çıktığında 20 milyar dolarlık önemli bir sorun diye ifade ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda 90 milyar dolara çıktı. Son yapılan hesaplamalarda tarafsız konunun uzmanları 110 milyar dolardan bahsediyorlar. 6 Şubat 2023 depreminin maliyeti 100 milyar dolar.

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TÖVBE HESABI AÇMIŞLAR

Düne kadar malum, SPK Başkanı, Bakan Yardımcısı, önceki SPK Başkanı görevde. Altı kez SPK Başkanı ile fon vurgunu toplantısına girdi. Ne yapıyor? Mikropla birlikte mikrobiyoloji toplantısına giriyor. Hastalığı nasıl yeneceğiz? Tövbe hesabı açmışlar, o hesaba parayı koyarsan şöyle olacak, böyle olacak. Nihayet bu üçü dün istifa etti. Dün akşam 12.04’te üçünün adını yazmış, altına da güzelce imzayı çakmış, Allah için havalı imza. ‘Üçünü de görevden aldım.’ Bunların hepsini atayan AK Partili. Atananlar AK Partili. Soyan AK Partili. Soyulan AK Partili. Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz. Tam da ahtapotun kolları gibi yayılmış.

İSTANBUL’A SEL FELAKETİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da bir sel felaket yaşadık. Sekiz canımızı, sekiz insanımızı kaybettik. Ayazağa projesi tam anlamıyla bir Adalet ve Kalkınma Partisi projesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İBB başkanlığında o dereye imar verilmiştir, etrafına iskân izinleri verilmiştir ve bu kadarını bilmiyorduk, biz bunu hatırlatıyoruz.”

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AKIN GÜRLEK’İN AÇTIĞI DAVA

ADALET Bakanı Akın Gürlek, ‘malvarlığına ilişkin asılsız iddialarda bulunarak kişilik haklarını zedelediği’ gerekçesiyle YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Özel’i 750 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Mahkeme, Özel’in, Gürlek’e açtığı karşı davayı ise reddetti. Özgür Özel, davaya ilişkin, partisinin Meclis grup toplantısının ardından gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

“Akın Gürlek’in 16 tane tapusunu açıklamıştım. Bu tapuların teker teker ID numaralarını vermiştim. Akın Gürlek dava açarken dedi ki ‘Mahkeme zaten tapuları isteyecektir.’ Avukatımız mahkemeden bu tapuların istenmesini talep ediyor. Eğer bu tapular Akın Gürlek’in değilse biz cezayı kabul ediyoruz. Akın Gürlek’in avukatları tapuların talep edilmemesini, derhal karar verilmesini istediler. Hâkim de sorulmamasına karar vererek davayı Akın Gürlek’in kazanmasına, tazminat ödememize karar vermiş. Elbette bunu istinafa götüreceğiz. İstinafta olmasa Yargıtay’a, olmadı Anayasa Mahkemesi’ne, olmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götüreceğiz. Birisi bu tapuları isteyecek.