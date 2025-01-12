Özel’den fezleke yanıtı: Vız gelir tırıs gider

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisa’da gazetecilerle bir araya geldi. Özel, kendisi de dahil 17 milletvekili hakkında Meclis’e fezleke verilmesinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Bu tür fezlekeler sürekli geliyor. Vız gelir tırıs gider. Özellikle son dönemde CHP itirazlarını yükselttikçe ve Erdoğan rahatsızlıkları dile getirdikçe birileri harekete geçiyor ve fezleke üzerine fezleke geliyor. Vallahi bize dokunulmazlık lazım değil, hatta biz millete dokunan bir parti olduğumuz için AK Parti rahatsız oluyor. Erdoğan’ın dokunulmazlığını önümüzdeki ilk seçim günü akşam 17.00’da milletimiz kaldıracak, bundan emin olabilirsiniz.”

MEZHEP SİYASETİ YAKIŞMAZ

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye değerlendirmesi yaparken söylediği CHP’ye yönelik sözlerine de şu karşılığı verdi: “Bizim Suriye’ye bakış açımız şu. Orada Alevilerin yaşadığı büyük bir tehdit var. Bu konuda ciddi olmak, oradaki kaygıları anlamak lazım. Biz Suriye meselesinde Arapların da Türkmenlerin de Kürtlerin de Dürzilerin de temsil edildiği büyük ve bütünleşik bir Suriye’yi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. En kısa zamanda da demokrasi seçimlerinin yapılmasını savunuyoruz. ‘Onun sebebi belliydi’ deyip Kemal Bey’in mezhebine gönderme yapmak Tayyip Bey’e yakışır ama Türkiye’ye yakışmaz. Kendisini kınıyorum ve tekrar etmemeye davet ediyorum. Sükutunu özründen sayacağız. Bunu tekrar etmesin. Tekrar etmezse sükutunu özür kabul edip unutacağız yaptığını. Tekrar ederse çok daha sert cevap vereceğim.”

Haberin Devamı

Program CHP Lideri Özgür Özel’in gazetecilerle toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.