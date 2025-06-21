Özel’den etkin pişmanlık tepkisi: Soruşturmayı benden başlat

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cuma namazını dün Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kıldı, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek anısına da lokma dağıtıp, vatandaşların taziyelerini kabul etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, özetle şunları söyledi: “Şimdi buyursun, resen soruşturmayı benden başlatsın. Bunu söyleyecek onlar, yüzler, milyonlar adına ben söylüyorum kardeşim. Hiç elini korkak alıştırma, soruşturmayı başlat. Ama bu soruşturmanın sonunda, günü geldiğinde baskı yaptığın kişiler, itirafçı olmaya zorladığın kişiler, iftiraya zorladığın kişiler bir gün senin hakkında bunu söylediğinde bu soruşturmanın muhatabının sen olacağını ve cezalandırılanın da sen olacağını bil kardeşim. Bu, hem hukuken suçtur hem vicdanen sorunludur hem de Allah katında en büyük günahlardan biridir. Cuma namazının akabinde caminin avlusunda bunu sana hatırlatırım. Allah katında birisini, birine iftira atmaya zorlamak ve onu kendi özgürlüğü ile tehdit etmek günahların en büyüğüdür.

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Özgür Özel , cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kıldı, Ferdi Zeyrek anısına lokma dağıttı.

KANIT YOK, TAMAMI İFTİRA

(Ekrem İmamoğlu’nun ‘itirafnameler’ ile ilgili paylaşımı) Ekrem Bey’in paylaşımı çok yiğitçe, çok mert bir paylaşım. Daha şimdi defalarca itirafçı olmak için getirip getirip götürdüğü değerli bir arkadaşımızın evladını gözaltına alıp, babasına evladı üzerinden gözaltı süresi boyunca tehditte bulunuyor. Eninde sonunda iddianame çıkacak. Şimdi şöyleydi, böyleydi, yalanla, iftira ile oynayanlarla; iddianame çıktığında kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacağız. Çünkü elde kanıt yok, çünkü bunlar iftira. (İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanması) Dün adalet, savunma mesleği tutuklandı. Adalet Bakanlığı’nın iznine tabi olan bir konuda...”

NEHİR’İ SINAVA GÖTÜRECEK

CHP Lideri, Manisa’ya gideceğini söyleyerek “Yarın (bugün) malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim, ‘Merak etme babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ diye. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” dedi.

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