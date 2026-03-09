Özel’den Eskişehir ziyareti: Esnafın yüzü gülecek

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’deydi. İlk olarak Sivrihisar ilçesinde Belediye Başkanı Habil Dökmeci’yi makamında ziyaret eden Özel’i belediye önünde CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya karşıladı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’den ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Özel, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslendi.

İKTİDARA GELECEĞİZ

Özgür Özel, iktidarı emekli maaşları üzerinden eleştirerek, iktidar olduklarında esnafın da emeklinin de yüzünü güldüreceklerini söyledi. Özel, “Bu iktidar emeklinin, çalışanın canını çıkarmıştır. Bundan sonra emekliden ve emekçiden yana olan bir iktidar gelecek, bu sıkıntıların tamamı kalkacaktır. Nasıl Habil Başkan sayıyoruz 10 iş yaptıysa, 6 tanesi kırsal mahallelere yapılmış, çiftçiye yapılmış. Çiftçinin yüzünü güldürecek bir iktidar gelecektir, esnaf hiç merak etmesin. Emeklinin yüzü gülerse, emekçinin yüzü gülerse, çalışanın cebi para görürse, çiftçide para olursa esnafın hiçbir derdi kalmayacaktır. İnşallah hepinizin birden yüzünün güleceği, çok daha güzel günlerin yaşanacağı bir Sivrihisar’da görüşeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SİNEMADA OLUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’deki konuşmasında İBB davasının başlayacağını hatırlatarak Ekrem İmamoğlu için destek isterken özetle şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda belediye başkanımız yargılanıyor. Melih Gökçek’in yargılanmadığı yerde bir belediye başkanı nasıl yargılanır sözü benim sözüm değil, bu söz AK Parti’lilerin sözü, AK Parti’de başbakan yardımcılığı yapmış olanların sözü. Bizim alnımız açık, başımız dik. Bugünün AK Parti’li Adalet Bakanı’nın söylediği üzere, ‘Dosyamızın temel dayanağı gizli tanıklardır’ diyor. Ekrem Başkan 1 yıl önce gizli tanık ‘Meşe’nin itiraflarına ne diyorsun?’ diye sorgulanmıştı. Meşe bütün ifadelerinden vazgeçmiş, gizli tanıklıktan çekilmiş onun yerine aynı ifadeleri ‘İlke’ diye yeni bir gizli tanığa verdirmişler. Düşünün ki 2 kişinin arasındaki bir olayı ‘Gördüm’ diyen üçüncü kişi var, onu söylediğiyle tutukluyorsun. Sonra o ‘Ben görmedim vazgeçtim’ diyor, başkasını getirip gizli tanık yapıyorsun.

Oyuncu değişikliği sinemada olur aktörle anlaşamazsın o bırakır, başkası gelir. Tiyatroda olur, hastalanır, yerine rolü başkası oynar. Futbolda olur, sakatlanır, yerine başkası girer. Tanığın yedeği olur mu? Şahit değişikliği olur mu?”

Özgür Özel, herkesi destek vermeye, duruşmaları izlemeye davet etti.

KADINLARA SÖZ VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ’söz veriyorum’ diyerek bir mesaj paylaştı. CHP Lideri, kadına karşı şiddete dikkat çeken video mesajında şöyle dedi: “Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye’yi sizinle birlikte kuracağız. 8 Mart Dünya Kadınlar

Günü’nüz kutlu olsun.”

CHP Lideri Özel, önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eşi Seyhan Büyükerşen’i evinde ziyaret etti. Ziyarette Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de yer aldı.

CHP LİDERİ ÖZEL, ESKİŞEHİR’DE

8 Mart Kadınlar Günü Buluşması’na katıldı. Ardından Eskişehirli kadınlarla iftar yaptı.