Özel’den eski liderlere tüzük turu

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CHP’de son dönem yaşanan iç hareketliliğin de fitilini ateşleyen tartışmaların odağındaki tüzük değişikliğinde kritik haftaya giriliyor. Genel Başkan Özgür Özel bugün eski genel başkanlarla buluşmaya hazırlanırken, taslağa son şeklini verecek Tüzük Komisyonu da ikinci toplantısını yarın yapacak. Tüzükte en sıkıntılı başlıklardan “önseçim” ile ilgili ise “esnek önseçim” formülü öne çıktı.

BİLGİ VERECEK ÖNERİ ALACAK

Özel bugün İstanbul’da eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir araya gelecek. Özel, tüzük değişikliklerine ilişkin eski genel başkanlara bilgi verip, önerilerini alacak. Özel, hafta içinde de Ankara’da, Kemal Kılıçdaroğlu’nu görüşlerini almak üzere ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu’nu geçtiğimiz hafta da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaret etmişti.

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ERDOĞAN’A ALPAY YANITI: MİLLİ GURURUMUZDU UTANCIMIZA DÖNÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’teki kavga üzerinden muhalefeti hedef alan sözlerine yanıt verdi. Özel, Erdoğan’ın sahip çıktığı AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan için, “Milli gururumuzdu utancımıza dönüştü” dedi. Özel dün Keçiören Belediyesi Taha Akgün Karakucak Güreşleri’ni izlemek için geldiği Bağlum Stadyumu’nda gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

“Ahmet Şık’ın üslubunun Meclis’in yapısına, ruhuna uygun olmadığını söyledim, hatta bu konuda beni eleştirenler de oldu. Ahmet Şık sözün sınırlarında saygı sınırlarını aşmış olabilir ama Sayın Erdoğan dönsün baksın bir, Alpay Özalan denilen organizma ne yapıyor. Kürsüye saldırıyor, kan akıtıyor, kadına karşı şiddet uygulanmasının ön ayağı oluyor, olayları başlatıyor. Alpay Özalan’a bir şey söylemeyip Ahmet Şık’a laf söylüyor. Ahmet Şık’ın sözü ağırdır, bazı kelimeleri Meclis’e yakışmadı, ama Alpay Özalan Türkiye’ye yakışmıyor. Alpay Özalan’ı biz milli bir kahraman olarak görürdük, milli takımda oynarken, milli gururumuzdu ama Sayın Erdoğan’ın partisinde milli utancımıza dönüştü. Özeleştiri yapması gereken birinin eleştiriye yeltenmesini tükenmişlik sendromuna bağlıyorum.

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EN SON KONUŞACAK KİŞİ

(İstanbul’daki yalı tadilatı tartışması) Ortada söyleyebilecek bir şey var, o da geçen gün ortaya çıkan, Adnan Oktar’ın kaçak villası da değil, onların döneminde yapılmış olan villasına verilen ruhsatın istismarı. Haber alınır alınmaz da mühürlendi zaten. Bula bula koca İstanbul’da kusur diye bunu söylüyorsa gerçekten söyleyecek söz yok. Kendisi İstanbul’a belediye başkanı olduğunda 4 gökdelen vardı bugün 265 gökdelen var. Bu konuda en son konuşacak kişi Erdoğan’dır.

Yoksulluk ortadan kalktı diyor. Yasaklar ve yolsuzluğun ise davam ettiğini itiraf ediyor 24 yılın sonunda. Bitirdim dediği şeyi görmesi için ise Keçiören pazarına gelsin ya da benim dün gittiğim Gaziantep’te fıstık üreticisiyle konuşsun.”