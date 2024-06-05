Özel’den erken seçim yorumu: Böyle giderse millet ister

Haberin Devamı

Özel, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

KAVGA ETMEK İSTEYENLER

“Birileri CHP ile kavga etmek istiyor olabilir. Geçmişte de oldu. Biz, eski dostu hiç düşman bilmedik, bilmeyiz. Seçim döneminden hemen önce ve hemen sonra, İYİ Parti’den CHP’ye katılmak isteyenler oldu. Bugün birisi baba ocağına dönüyor diye CHP ile kavga edenlere, ismimizi zikrederek tuhaf şeyler söyleyenlere şunu söylüyorum; ben iktidar dışında kimseye muhalefet etmem, siz istiyorsunuz diye sizinle kavga etmem.

DEVLET BEY’İN SÖYLEDİKLERİ

Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün kullandığı bütün ifadeleri, onları metne yazan ve kendi kusurlarını örtmeye çalışan, bütün MHP’lilerin bildiği ve yaka silktiği o ikisinin kusuru görüyorum. Devlet Bey’in de canı sağolsun.

Haberin Devamı

(Hakkâri Belediyesi’ne kayyum) Suçu varsa, kaydı varsa, yeni bir delil varsa elbette cezalandırılabilir. Ama usul yöntem bellidir. 14 yıldır yargıla, tutuklama. Belediye başkan adayı olacağında temiz kâğıdı ver, dava devam ederken yeni soruşturmayla bir günde kayyum ata. Hakkâri halkının iradesine saygısızlık.

Birileri anayasaya uymamayı milli bir tutum gibi pazarlayacaksa o zaman bu millet normalleşmeye verdiği krediyi size tanımaz. Türkiye bir yol ayrımında. Bizim yolumuz özgüvenli, hedefini bilen yoldur. Böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz, bu kadar net. Millet sesini duyurur, önümüzdeki normalleşme, demokratikleşme, asgari ücretliye sahip çıkma dönemini okuyan okur, okumayana genel seçimlerde okutur.”

CHP’NİN YENİ KEDİSİ ZAFER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde bakılan Şero’nun yanına yeni bir kedi sahiplendiklerini söyledi. Yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart’ta doğan kediye Zafer adı verildi.