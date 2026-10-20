Özel’den erken seçim çıkışı

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YENİ Parti Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Özel, iki saate yakın süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şunları söyledi:

BARIŞTAN HERKES KÂRLI ÇIKAR

“Türkiye’deki barış süreci, terörün sona ermesi, silahların bırakılması, çatışmaların bir daha geri gelmemek üzere son bulmasında bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimsenin zararı yoktur. Buradan herkes faydalı çıkar. Biz bu noktada, ‘Tarihin doğru tarafında yer almak gerekir’ dediğimiz ilk günkü tutumumuzu tekrar teyit ediyoruz. Komisyon raporunun altıncı kısmına ilişkin bir yasama faaliyeti ağustos ayının onunda gerçekleşti. Ama bunun devamında yapılması gerekenler, yani esas olarak raporun yedinci kısmı, demokratikleşme adımları Meclis’te altında imzası bulunan herkesin gayretini ve bir an önce harekete geçmesini bekliyor.

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UÇUM’UN TARİH AÇIKLAMASI

(Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un erken seçim için Mart-Nisan 2028’i işaret eden değerlendirmeleri) Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 280 milletvekili var. MHP’ninkini ilave ettiğinizde erken seçim kararı alınabilmesi için 40’a yakın milletvekilinin bir desteği gerekiyor Cumhur İttifakı’nın dışında. Ben diyorum ki ‘Bizle böyle bir şey konuşulmadı, konuşulması da mümkün değil’. Zaten biz seçimlerin birkaç hafta ya da bir ay öne alınmasını erken seçim değil, Anayasa’nın seçimleri öne alınması maddesinin arkasından dolaşmak, Anayasa’ya karşı muvazaalı bir işlem yapmak olarak görüyoruz. Biz bu tartışmaya kapalıyız. Şimdi bunun dışında iki grup kalıyor bu sayıya erişebilecek.

TAAHHÜDÜ KİMDEN ALMIŞ

Sayın Mehmet Uçum o zaman Meclis’in iradesini ipotek altına alan ve ‘Bu tarih kesinleşti’ dediği taahhüdü kimden almış onu bir açıklasın. Bu CHP’ye yapılan butlan girişiminin bir ürünü olarak oradan erken seçime bir destek taahhüdü aldıklarını söylüyorsa söylesinler, söylemiyorsa netleşsin. Çünkü bir başka partiye soracak durum yok. Üç ihtimal var burada. Ne Yeni Yol grubu ne İYİ Parti grubu aranan desteği verebilecek milletvekili sayısına sahip. 91 milletvekili ile biz ‘Yokuz’ diyoruz. DEM Parti ‘Böyle bir konu görüşülmedi, böyle bir şey gündemimizde yok’ diyor. O zaman Mehmet Uçum butlanı mı ifade ediyor ya da Meclis üzerindeki bu tahakkümünü savunacak nasıl bir aritmetik kurmuş ona bir bakmak lazım.

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ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı) Anayasa’da ‘son kez’ diyor, o yüzden öyle sonsuz kez olması mümkün değil. İlkini Anayasa değişikliğinden önce kabul ediyorlar, biliyorsunuz o konuda karar da o yöndeydi. İki tane, bu keze ‘son kez’ dediği için bu kez olabileceğini savunuyorlar. Ama bizim tutumumuz bu noktada net. Yani birkaç hafta ya da bir ay öne almayı da seçimin öne alma maddesinin suiistimali görürüz. Erken seçim dediğin vatandaşın talep ettiği, bıçağın kemiğe dayandığı yerde, bugünlerde erken seçimdir. ‘Gelin, 60 gün sonraya seçim koyalım’ diye şimdi söylerlerse ya da ‘Gelin, mart ayına seçim koyalım’ derlerse onu ben alır, kendi seçilmiş kurullarıma götürür ve değerlendiririm.

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FONDA SUÇ İŞLİYORLAR

(Fon krizi tartışmaları) Bir tövbe hesabı var. ‘Suçu işle, parayı al; garibanın parasını al, götür. Yakalanırsan da caminin avlusuna bırakırmış gibi parayı bırak, kurtul’. Böyle bir çözüm yok. Siyasetçi isimlerin açıklanmaması suçu örtme, suçluyu koruma girişimidir. Türk Ceza Kanunu’na göre açık şekilde suç işliyorlar.”

DEM HEYETİ YENİ PARTİ’Yİ ZİYARET ETTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i YENİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel ile Hatimoğulları ve Bakırhan ortak basın toplantısı düzenledi. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)





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BAKIRHAN: DOĞRU YERDE DURDULAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da “süreç” konusunda YENİ Parti’nin yapıcı ve olumlu bir tavır aldığını gördüklerini belirterek, “Dünya kadar baskıya maruz kalmalarına rağmen, dışarıdan direnç olmasına rağmen doğru yerde durdular” dedi.